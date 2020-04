Sin deuda ni aumento de impuestos México afrontará COVID-19

La crisis internacional y su impacto en México no se atenderá con ’las recetas’ del pasado, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Y descartó que ante la situación económica generada por el virus exista el plan de rescatar de los empresarios como en los gobiernos neoliberales.



’Que ni estén pensando en que va a haber condonaciones de impuestos’, expresó.



En su conferencia de prensa matutina, el mandatario se mantuvo en la línea de lo que desde el inicio de su administración planteó y que hoy, ante el desplome del precio del petróleo, así como por los impactos de la pandemia por coronavirus, sostiene:



No se recurrirá a créditos con el Fondo Monetario Internacional; mantendrá e inclusive fortalecerá los programas sociales; seguirá financiando el desarrollo con ahorros; no aumentará impuestos, cuidará las reservas internacionales, y mantendrá los proyectos de infraestructura que su administración impulsa.



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PIE



Entre los proyectos destacó el aeropuerto de Santa Lucía; la rehabilitación de las refinerías y la construcción de la nueva en Dos Bocas, Tabasco; el Plan del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.



’Vamos pronto a presentarles todo el plan de recuperación económica, pero vamos por partes; mañana el plan de salud, que ya inició hace tres meses de atención a coronavirus, pero mañana es decirles cómo vamos a atender enfermos en el caso de que se agrave la pandemia, que no afecte mucho para tranquilidad de la gente, de nuestro pueblo’, dijo en otro llamado a la calma ante la pandemia.



El mandatario sostuvo en diferentes oportunidades que su prioridad es atender a la población más vulnerable, como ha venido haciendo en días pasados ante la crisis que se plantea por la pandemia. Inclusive habló de un incremento en monto y beneficiarios del programa Tandas para el Bienestar, destinado a apoyar pequeños negocios.



’En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar y vamos a aumentarlas, ayudarlos, es parte del plan de recuperación. Primero los más necesitados’, subrayó.