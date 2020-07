Sin diálogo con GM, mineros de Taxco cumplirán 13 años de huelga

El gobierno federal está a favor de Grupo México, acusa el dirigente sindical





Taxco, 29 de julio. Este 30 de julio cumple 13 años la huelga minera en Taxco, sin que la empresa haya solicitado nuevo diálogo y el gobierno federal está a favor de Grupo México (GM), denunció el secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero, Roberto Hernández Mojica.



El dirigente sindical denunció a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS), Luisa María Alcalde, de estar a favor de GM y se ’demuestra porque primero dijo que el rescate de los cuerpos de los mineros en la mina de Pasta de Conchos se iba a dar en un tiempo rápido, pero ahora cambió la versión, para decirnos que tardarán de cinco a seis años. Con eso se demuestra que está defendiendo a GM para alargar el caso’.



Denunció que por eso se ha visto una lentitud en el proceso para reiniciar las mesas de diálogo, porque ’justifica la pandemia del Covid-19 para no continuar con el proceso de solución’.



Destacó que a dos días de que se cumplan los 13 años de huelga, ni el gobierno federal ni la empresa ’tuvieron la decencia de hablar al Sindicato Nacional de Mineros, para poder realizar las negociaciones antes de llegar a que se cumpla esta fecha’.



Dijo que será difícil que en dos días se pueda arreglar el conflicto, por lo que confirmó que los 13 años de huelga ’sí se consumarán el 30 de julio, cuando se prepara una conferencia de prensa y una postura en torno a estos años’.



Adelantó que también se realizará una guardia de honor en el monumento al Minero, respetando los protocolos sanitarios, y esperar que la pandemia disminuya para regresar a las mesas de negociación.



Hernández Mojica indicó que no se ve la necesidad de GM de reabrir las minas, hasta que los miembros de la sección 17 renuncien al sindicato nacional, lo cual no va a suceder, porque una cosa es el sindicalismo y la autonomía y otro las relaciones laborales.



Advirtió que ahora vendrán más acciones fuertes, porque no es posible de que se llegue a 13 años de huelga y que ’no se quiera arreglar un problema que pudo haberse solucionado rápidamente, pero GM y el gobierno federal no quisieron, por intereses políticos y económicos para favorecer a la empresa’.



Guerreras de Plata exigen que restablezcan las mesas de diálogo



En tanto, Alicia Labra Pereira, representante de Las Guerreras de Plata, esposas de los mineros de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero de Taxco, exigió al gobierno federal y a la empresa Grupo México (GM) restablecer las mesas de diálogo antes de que se cumplan los 13 años de huelga, la cual se mantiene sin solución.



Destacó que es momento de evitar que la huelga siga, cuando hay un escenario para que el gobierno pueda ayudar a mejorar las condiciones de los mineros de Taxco.



Subrayó que con las acciones que se ’han tomando desde el sindicato, se espera que sea algo mejor, pero lo que no queremos es que lleguen a los 13 años y sin respuesta’.



Se pronunció por la exigencia de todos y cada uno de los problemas para evitar que la huelga minera continúe a 13 años.



Les recordó a los mineros en huelga que no están solos, y desde que comenzó el movimiento de Las Guerreras de Plata, les ’dijimos a ellos que íbamos hacer lo propio para defender el patrimonio laboral para nuestros hijos’.



Lamentó que durante 13 años hayan perdido la vida muchos mineros y esposa de mineros en una lucha, para que se tengan ’mejores condiciones laborales, porque hemos visto en qué condiciones estaban trabajando y como estuvieron perdiendo sus garantías, por eso nos organizamos como esposas para apoyarlos, porque el bien para ellos, es el bien para las familias’.



Desde que comenzó la huelga en 2007, la imposición de nuevos mecanismos económicos de la globalización que comenzaron hacer efecto en los grupos empresarias de la derecha y ultra derecha internacional para someter al obrero al exterminio, obligó a las esposas de los mineros de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero en Taxco, a desafiar al capitalismo en México, y salir a las calles para protestar por la defensa de los derechos laborales, humanos y contra las violaciones a los contratos colectivos de trabajo que a los obreros los llevó al estallamiento de una huelga el 30 de julio de 2007 en contra de Industrial Minera México (IMSSA) filial de Grupo México (GM), la cual dio por terminada la relación laboral por el agotamiento de las reservas mineras en la Unidad Taxco; recurso presentado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal.