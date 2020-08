Sin el apoyo de la presidenta Olga Medina comerciantes de la OTAM trabajan respetando las medidas de sanidad incluso con sus clientes

La Paz, Mex.-Pese a no contar con ningún apoyo por parte del gobierno municipal encabezado por la morenista Olga Medina Serrano, en cuanto a equipos de sanitización en tiempos de pandemia, poco más de 400 comerciantes informales, decidieron ejercer el libre comercio sobre la avenida Morelos, una vez que el semáforo rojo paso a naranja además respetando las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud a nivel estatal y federal, señalo a este medio informativo, el líder de la OTAM (Organización de Tianguistas de la Avenida Morales), Luis Cerón.

Entrevistado en sus oficinas, el dirigente añadió, que con recursos propios instrumentaron sobre la misma avenida Morelos, dos retenes equipados con pistolas infrarrojo, gel desinfectador, cubrebocas, chalecos, entre otros, con la finalidad de que los visitantes que acuden al tianguis sean satanizados y evitar así el contagio del COVI-19.

Puntualizo, que sus agremiados que suman aproximadamente unos 400, están en estos momentos trabajando un 20 por ciento y el resto lo va haciendo de forma rotativa con el propósito de respetar la sana distancia y al mismo tiempo cumpliendo con ofrecer gel desinfectador a los consumidores además de que cliente y consumidor porten el cubrebocas de ley.

Luis Cerón agrego a la entrevista, que es lamentable no recibir ningún tipo de apoyo del gobierno y ’es gracias a Protección Civil del Estado que constantemente hace rondines para verificar que estamos cumpliendo con las normas establecidas por las autoridades de salud’

Externo que el gobierno de Olga Medina no les apoya ni siquiera con una unidad de seguridad publica y menos con unidades de recolección de la basura, por lo que ’nosotros tenemos que pagar cinco pesos por cada agremiado para que diariamente limpien toda la avenida Morelos la cual debe de quedar totalmente limpia una vez que los comerciantes informales terminaron el ejercicio de la venta de sus productos.

El dirigente de los tianguistas para concluir, apunto entre otras cosas, que su organización tiene 43 años de existir marcando la diferencia en cuanto a ofrecer gestoría y labor social, además de brindar apoyo a escuelas, iglesias y en las fiestas tradicionales que año con año se celebran en esta localidad, concluyo.