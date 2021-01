Sin escatimar el orgullo y algo más

A los mensajes de lectores y amigos.

Es la confirmación del médico Jorge Alberto Ravelo Barba, nuestro nieto desde Barcelona, España.

Abo como estas???

Leo En las Nubes, con algún buen comentario. Vamos con muchos. Algún dato o cuestión inflada por el escritor Jejejejejeje.

No, no es para menos, pero eso denota y me alegra que te enorgullezca mí, hasta ahora, pequeña y a ratos álgida trayectoria.

Es verdad con 31 años, he visto lo que mencionas, el rostro de dos pueblos, primero el mexicano, con sus injusticias y ahora al pueblo catalán agotado por una pandemia.

Pero como tu bien comentas, aquí seguimos al pie de cañón, y bueno eso a ratos nos lo premian con algún bono monetario, y algún día de descanso.

Pero ahora con protección, ya que el viernes pasado 8/01 fui de los afortunados y MUY privilegiados en este planeta de tener la primera dosis de vacunación contra COVID19.

Si la vacuna es o no es eso es otra historia, pero gracias a esos esfuerzos y malos ratos que pude haber pasado por necio o perseverante ahora creo que soy del primero de la población mundial vacunada.

Solo por ver un aspecto de mi enorme privilegio y fortuna de haber peleado para estar como bien dices formándome como Medico de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital más chingon de Barcelona – jajaja-- el Hospital del Mar, donde por azar del destino fui bien recibido después de mucha preparación.

Hasta ahora 13 años de formación de grado, postgrado y especialidad.

Pero bueno después de este breve resumen de mis últimos años, pues entiendo que el escritor de en las nubes maquille con alegría algún dato, jejeje.

Y como bien dices esto no sería así, sin el apoyo de los más cercanos, hoy por hoy Mariana, y mis padres y hermana, y abuelos.

Algunos a la distancia nunca han dejado de apoyarme y guiarme con buenos consejos. Te mando un abrazo muy fuerte Jorge Ravelo Barba.’

Y aprovechamos para no dejar pasar la fecha:

El abogado Jorge Alberto Ravelo Reyes nos comenta lo que sobre Mariano Escobedo publica la secretaría de gobernación, en el Diario Oficial, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Día de fiesta y solemne para la Nación.

La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.

En 1826 Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña nació el 16 de enero de 1826, en la villa de San Pablo de los Labradores, actual municipio de Galeana, Nuevo León.

Durante su juventud se dedicó a la arriería, el comercio y la agricultura. En 1846 se alistó como soldado raso en la Guardia Nacional para combatir a los invasores estadounidenses.

Participó en varias acciones de guerra, entre ellas la batalla de la Angostura, el 22 y 23 de febrero de 1847.

Al término de la guerra, Escobedo se retiró a la vida privada, pero al estallar la Revolución de Ayutla, en marzo de 1854, se sumó al liberalismo, y organizó en su población natal una compañía que comandó con el grado de capitán e incorporó a las fuerzas de Santiago Vidaurri.

Tras el derrocamiento del dictador Antonio López de Santa Anna, Escobedo continuó en el servicio de las armas al combatir a los indios bárbaros del norte.

Durante la Guerra de Reforma peleó en el bando liberal, distinguiéndose en varias acciones. Alcanzó el grado de coronel.

Participó en la defensa de la República contra la Intervención francesa y por su actuación en la batalla de Cinco de mayo de 1862, fue ascendido a general de brigada.

Hacia 1865, Escobedo había ganado por méritos propios el reconocimiento como uno de los jefes militares más importantes del bando republicano, por lo que Benito Juárez lo nombró comandante en jefe del Ejército del Norte y gobernador del estado de Nuevo León.

En el verano de 1866, las fuerzas de Escobedo controlaron los estados del noreste, y obligaron a los franceses a replegarse.

Escobedo ocupó San Luis Potosí e informó al gobierno juarista que en Querétaro se habían concentrado Maximiliano de Habsburgo y sus principales generales. Sobre esta ciudad confluyeron los principales ejércitos republicanos.

Escobedo fue nombrado comandante supremo de los mismos. obtuvo la victoria definitiva tras dos meses de sitio, el 15 de mayo de 1867.

Al triunfo de la República, Escobedo alternó entre la política y el ejército.

Ocupó la presidencia de la Suprema Corte Militar, la gubernatura de San Luis Potosí y fungió como senador por Nuevo León.

Se desempeñaba como ministro de Guerra en 1876, cuando Porfirio Díaz se levantó en armas por el Plan de Tuxtepec.

En 1877, con el triunfo de Díaz, el general neoleonés se exilió en Nueva York, Estados Unidos.

Mariano Escobedo encabezó sin éxito dos rebeliones contra Díaz, en 1878 y 1879.

En 1902 fungió como diputado al Congreso general, cargo que ocupaba cuando le sorprendió la muerte el 22 de mayo de 1902, en la Ciudad de México.

La Cámara suspendió sesiones tres días y se le rindieron homenajes póstumos. Dos días después de su muerte fue inhumado en la actual Rotonda de las Personas Ilustres.

Recordemos también con esta fiesta y honores a los también héroes, los médicos, enfermeras, y trabajadores en general en todo el mundo, en el combate al coronavirus.

