Sin especialistas, Congreso de Cdmx realizará evento sobre covid-19 y animales de compañía

Ciudad de México, .- La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A. C. (FedMvz) manifestó el ’total desacuerdo’ con la realización del "Foro Virtual: Las implicaciones del COVID-19 y los animales de compañía" convocado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México.



A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la FedMVZ y dirigido a Alberto Vanegas Arenas, titular del Instituto, donde le explican qué es la medicina veterinaria y para qué sirve, también le solicitan la inclusión de médicos veterinarios zootecnistas y la reprogramación del evento.



A pesar de que la carta fue publicada el 10 de julio y está firmada por el Presidente de la FedMVZ, el Mvz. José de Jesús Palafox Uribe, el evento virtual programado para este lunes 13 de julio a las 16:00 hrs, se mantiene sin cambios.



Los manifestantes piden que se incluyan los médicos veterinarios zootecnistas, profesionales expertos y facultados para hablar de temas sanitarios y conductuales ante la actual situación sanitaria de la COVID19.



Los participantes anunciados para el foro son los diputados: Leticia Varela Martínez, Jorge Gaviño Ambriz y Federico Döring Casar; la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México, Mariana Boy Tamborrell, entre otros.



En el comunicado se lee que ’la totalidad de los panelistas son personalidades reconocidas en temas políticos; pero que de acuerdo con su formación académica carecen de conocimientos técnicos y científicos para abordar temas sanitarios y conductuales relacionados con los animales de compañía y la actual pandemia’



Piden también tener una coordinación estrecha que derive en información de un foro con resultados positivos e información veraz y certera que ayude a la sociedad.



El foro programado provocó la inconformidad de usuarios de la redes sociales que externaron comentarios como:



’Es increíble, en la actualidad, no se dé el lugar a digna profesión, quienes nos dedicamos a la salud animal y la nutrición en animales, sabemos que se debe dar lugar a la opinión profesional del tema, no se debe confundir al animalista a un profesional…’



Desafortunadamente, aseveran, ’las legislaturas no lo entienden, ahí se ve la gran ignorancia de quiénes permiten foros, de opinión zoosanitaria, zootecnica, zoonotica y médica a personas que se quedan con el confuso amor a los animales, inclusive hasta se olvidan de que ellos son la base de tantos errores con los mismos animales’.



Y exigen a los ’señores organizadores, no digan cometiendo errores, permitan que verdaderos profesionales, participen en tan importantes informaciones y aprendan que la veterinaria si ve por la salud humana y animal, es el mejor engranaje de entendimiento entre nuestros compañeros del planeta.



’No entiendo cómo una bola de ineptos amiguitos suertudos del nuevo gobierno come bolo alimenticio procesado, se atreven con bombo y platillo, a opinar sobre un tema que compete mayoritariamente a veterinarios y afines de área de la salud, debemos de poner una enérgica protesta ante está farsa de foro a modo, del partido gobernante exijamos que nuestras agrupaciones de médicos veterinarios impidan está burla’, cuestionó otro internauta.



Hubo quienes sugirieron expertos en la medicina veterinaria ’no personajes que quieran politizar y no tengan la preparación para temas concernientes en salud. Zapatero a tus zapatos... no puedes hablar de un tema que no te corresponde...



’Por eso las personas están tan mal informadas y por eso se ha salido de control la pandemia en nuestro país.. por ese tipo de políticos que no saben ni siquiera cómo organizar un foro bien hecho.. si no saben mejor ni se metan.. busquen a los expertos en el tema.. existen especialistas en el tema que pueden apoyarlos.... hay excelentes investigadores MVZ.’



Otro opina:



’No estoy de acuerdo con este foro porque no incluye a médicos veterinarios zootecnistas especialistas en comportamiento animal para que sus conclusiones sean válidas’



’Bien lo han dicho muchísimos expertos ... Si hay alguien que maneja un pandemia de forma correcta y eficiente, estableciendo cercos sanitarios... ¡es un médico veterinario! No cabe siquiera citar fuentes y ejemplos. Existen testimoniales de que la enfermedad que enfrentamos ha sido mejor manejada cuando se tienen asesores MVZs.’