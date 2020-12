Sin experiencia, Baños deberá resolver baches, alumbrado y seguridad en Pachuca

A unos días de que la Sala Regional de Toluca decida resolver las impugnaciones ante las pasadas elecciones en la capital hidalguense, son diversos los temas municipales que deberán atenderse para cumplir con las expectativas de los pachuqueños, pues notan deficiencias que se han venido acumulando a lo largo de los años y que no encuentran solución.



Si el tribunal federal no dice lo contrario en los próximos días, Sergio Baños Rubio será el responsable de responder a las demandas ciudadanas, mismas que no han sido escuchadas por lo menos desde sus dos últimos antecesores, una panista y un correligionario suyo del PRI, ambos responsables de mantener a la ciudad con una percepción deplorable en materia de servicios municipales.



Sergio Baños, al igual que el fatídico antecesor de su partido Eleazar García, proviene del sector empresarial, incluso ambos fueron dirigentes de Coparmex. La única experiencia de Baños en la administración pública y/o en la representación popular es la de haber perdido una contienda por una diputación local en 2018, por lo que se espera que en su equipo al menos pueda proponer expertos en el tema.



Cabe señalar que para las elecciones que le habrían dado la victoria, prácticamente ningún candidato gozaba de experiencia en materia de administración pública.



Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de Inegi, para septiembre de este año, prácticamente la totalidad de pachuqueños (89.5%) identifica como la mayor problemática los baches en las calles y avenidas de Pachuca.



La administración panista que le antecedió reconoció, aunque sin actuar al respecto, que en todo Pachuca no había un tramo de 100 metros en vías que no tuvieran graves desperfectos, específicamente baches.



A lo anterior, según el mismo estudio, hay que señalar que el 51.4% de los pachuqueños observa deficiencias en el suministro de agua potable, es decir, que la mitad de la población carece de agua, por lo que deberá buscar un acercamiento con CAASIM, institución que goza de un historial que plantea dudas ciudadanas.



La mitad de los ciudadanos también observa que las coladeras suelen taparse por exceso de desechos, por lo que también deberá plantear un programa integral sobre Alcantarillado, mismo que guarda olores que podrían ser incluso nocivos para la salud.



El 49% de los pachuqueños también observa un alumbrado deficiente, mismo que deberá regularizar a la brevedad con el costo de tener un contrato por 83 millones de pesos dejado por la administración anterior y bajo la figura de arrendamiento, esto es, que no son dueños ni siquiera de las luminarias del primer cuadro de la ciudad y de algunas avenidas.



No menos importante es destacar que por lo menos 4 de cada 10 pachuqueños observa como uno de los principales problemas de la ciudad el crecimiento de la delincuencia, pues son víctimas de robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etc.



Todo lo anterior lo debe resolver con una Policía Municipal de la que el 55.7% de los pachuqueños desconfía, misma que goza del auxilio de la Policía Estatal de la que también prácticamente la mitad de los capitalinos (49.3%) no les tiene confianza. Y es que la mayoría de los pachuqueños solamente confía en las instituciones de seguridad federales.



Y no es para menos. En uno por cada 4 hogares (25.2%), ha habido una víctima de delito entre enero y septiembre de este año.