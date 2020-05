Sin fundamento, las acusaciones de presuntos militantes de Morena contra la alcaldesa Adela Román: Marcial Rodríguez

Ante las denuncias sin fundamento contra la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, a decir del secretario general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, dijo que son tiempos difíciles que vive la población por la pandemia del Covid-19, por lo que llamó unidad y solidaridad de los actores políticos y no de conflictos ni ’grilla barata’, indicó.



El también consejero nacional del partido declaró lo anterior este medio día, después de que unas personas que dijeron ser militantes de Morena dieron una conferencia de prensa en el puerto de Acapulco en donde cuestionan sin fundamento la gestión de la presidenta municipal de Acapulco.



Rodríguez Saldaña dijo que la dirigencia partidista está muy atenta a dialogar y escuchar a cualquier militante de Morena en Guerrero sobre la actuación de representantes populares y llamó a no dirimir en medios de comunicación asuntos que pueden ser atendidos y procesados en las instancias internas del partido.



Y sobre todo, exigió a los militantes conducirse con respeto y sin mentiras o acusando sin fundamento, pues recordó que entre los postulados del partido está no mentir y no traicionar y también vende tipo de conductas son sancionadas.