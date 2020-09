Sin ideas y desarticulados los opositores a la ’4T’

Por Jesús Delgado Guerrero



Sonámbula y desarticulada, la oposición al gobierno de la llamada ’Cuarta Transformación’ está exhibiendo además que carece de ideas. A poco más de dos años, el golpe provocado por la pérdida de los espacios de poder público se ha revelado cuando menos anestesiante. Grave.

El desplegado de los más de 600 ’abajo-firmantes’ ha sido la más depurada muestra de ese vacío que, en un contrasentido, en realidad se exhibe como un documento ’anti-intelectual’, aunque se difundió como autoría de ’intelectuales’.

Redactado por algo semejante a almas histéricas y sufrientes, víctimas de ’fantasmas’, resulta que ’la libertad de expresión está bajo asedio’ y con ello, ’la democracia está amenazada’ (lo que a la luz de los hechos es un homenaje involuntario a la escuela surrealista de André Bretón, más realista que este episodio, y un escándalo para twitteros, facebookeros, youtubers, instagrameros, así como a los emergentes tik-tokeros y toda laya de supuestos influencers que, por lo visto, apenas se dieron por enterados).

Del ’asedio a la libertad de expresión’ sólo se pude decir que, a menos que sea parte de una broma esquizofrénica, las nuevas tecnologías han permitido que cualquier clase de bichos (comediantes en calidad de ’analistas’ políticos o comentaristas informativos, etc.,), se trepen a la carroza de esa garantía constitucional rayando en la chacota pueril y el insulto (son más amenazantes los algoritmos de los gigantes tecnológicos, como probó el caso de Cambridge Analityca y Facebook, que ’las mañaneras’).

Y en cuanto a ’la democracia’ invocada en el anti-intelectual desplegado, es imposible no mencionar que ésta sólo ha servido como una fachada encubridora para colocar gerentes al servicio del poder económico antes que a gobernantes (la concentración de la riqueza no es precisamente un rasgo muy democrático, sino un signo muy tosco, grosero, de ficciones meritocráticas del homo economicus neoliberal).

En todo esto se ha llegado al grado de confundir el verbo ’pendejear’ con una idea o argumento para el debate, algo incluso despreciable para esos ’Premios Ig Nobel’ donde, según reportes de prensa, recientemente se galardonó a varios ’científicos’ que descubrieron la inutilidad de los cuchillos elaborados con mierda humana congelada (’no cortan’, fue la conclusión tras el endurecimiento fecal e investigaciones empíricas).





Pues bien, igual ha sido la inutilidad opositora frente a la ’4T’ porque, además, ¿qué alternativa ofrece frente a las acciones de ésta, si no es el recetario de las últimas cuatro décadas que ha llevado al país a convertirse en un signo de sobrevivencia y violencia, tanto por los millones de pobres como por los cientos de miles de cadáveres?.

¿Qué hay de ’innovador’, además de la permisividad para el saqueo y la depredación que pomposamente denominan ’Estado de Derecho’?, ¿cuál es la propuesta para resolver la miseria y la desigualdad que generó la teología económica escudada en la ’democracia’, esa que, imaginan, está amagada pero que impulsó monopolios, oligopolios, otorgó concesiones de bienes nacionales para toda la vida e hizo del país un enorme casino para la especulación financiera, paraíso para la evasión fiscal también?

Víctima de ella misma y de su desesperada falta de ideas, la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera ha intentado el sano ejercicio de la autocrítica de su insano pasado reciente. Sigue zombi (por lo demás, ya se sabe que con estos ’no-muertos, no-vivos’, es imposible debatir nada).

El problema de los dogmas es justamente ese: las entendederas quedan atrofiadas, no se explora más allá y no permiten articular nada, sólo algún oportunismo para colgarse de banderas ajenas (como disfrazarse sin recato de supuesto paladín de las causas feministas, ambientalistas, etc.).