Sin importar dónde esté en 2021, trabajaré con la misma convicción por Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

Luego de informar sobre los múltiples programas aplicados en Guerrero por parte del gobierno de México, el delegado único en el estado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, señaló que aún no son tiempos electorales y que su prioridad es llevar el bienestar a las familias más necesitadas para consolidar la Cuarta Transformación.



Entrevistado por el Pool de Medios ’Guerrero en Redes’, Sandoval Ballesteros fue enfático en referir que en 2021 se ve como ahora, con la misma convicción del presidente Andrés Manuell López Obrador para ayudar a erradicar la desigualdad y la pobreza extrema, ’En 2021 yo me veo votando’, bromeó.



’Desde mi trinchera, abonaré para que Guerrero se convierta en uno de los estados más productivos del país y deje los últimos lugares en desarrollo económico y falta de educación, para afianzarse como la entidad que atraiga inversiones de capital nacionales y extranjeros, el programa ’Sembrando vidas’, ha tenido el visto bueno de organismos internacionales, y ahora mismo se están generando más de cuatro millones de arboles maderables y frutales para ser sembrados en 50 mil hectáreas de nuestra entiendad ’, dijo.



A pregunta expresa si Pablo Amílcar Sandoval se ve en la boleta en 2021, debido a la efervescencia electoral que se ha levantada por el Partido que encabeza las preferencias en Guerrero, Morena, el funcionario comentó que ’me observo como en la actualidad, en el trabajo arduo por el renacimiento del estado y porque los ciudadanos tengan una vida digna y feliz, no me veo en otro partido que no sea Morena’, acotó.



Sobre los programas como Crédito a la Palabra, Universidades del Bienestar, Pensión para Adultos Mayores, Fertilizante, entre otros, manifestó que se han entregado en tiempo y forma, de manera directa, sin intermediarios y sin ningún señalamiento de corrupción o desvío de recursos.



Informó que los beneficios se ofrecen sin distingo político o socioeconómico y que han sido favorecidos, pescadores, campesinos, microempresarios, estudiantes, adultos mayores, entre otros más. Por otro lado se mantuvo al margen de opiniones electorales, argumentó que no son tiempos de postulaciones y que ’mal ve a los adelantados’, concluyó.