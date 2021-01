Sin incidentes Salud reporta tras corto circuito en área de hemodiálisis en el Centro Médico ’Lic. ADOLFO López Mateos’

Toluca, Estado de México, 2 de enero de 2021. La Secretaría de Salud del Estado de México reporta que a las 16:15 horas de este sábado se produjo un corto circuito en la Unidad Productora de Servicios Hemodiálisis del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



Dicho sitio no se encuentra en áreas de atención a pacientes con COVID-19, por ello los servicios con mayor demanda no han sido afectados.



En este percance no se registró incendio alguno ni lesionados y no fue necesario el desalojo de usuarios.



Se aplicaron todos los lineamientos y protocolos de seguridad hospitalaria, emergencias y protección civil, con apoyo de corporaciones en la materia.



Acatando estas normas, cuatro pacientes salieron del piso de forma temporal y los pacientes con COVID-19 no fueron afectados.



El personal de salud, directivos y administrativos están fuera de cualquier riesgo, los pacientes continúan con atención médica y el servicio de hemodiálisis se reanudará el próximo lunes 4 de enero.