Sin iniciar campaña, INE adjudica gasto de más de un millón de pesos a Evelyn Salgado

El senador con licencia por Morena, Félix Salgado Macedonio, denunció que los órganos electorales retrasaron los trámites necesarios para el inicio de la campaña política.



En primer lugar, indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esperó hasta el último momento para notificar sobre la cancelación de su registro como candidato, trámite que retrasó su sustitución.



Una vez que Evelyn Salgado Pineda fue avalada como candidata sustituta, el INE le retuvo de manera injustificada las claves de acceso al sistema de fiscalización, en donde tiene que reportar los gastos de campaña.



Salgado Macedonio informó que el INE liberó las claves hasta el martes por la tarde.



Por ello, este miércoles estuvieron en condiciones de arrancar la campaña en la colonia La Laja, en Acapulco.



Desde ahí, el senador con licencia evidenció las trampas que el TEPJF y el INE han puesto para detener el triunfo de Morena en la contienda por la gubernatura de Guerrero.



"Hoy es el primer evento de Evelyn y nos han notificado que lleva más de un millón de gastos (...), va comenzando campaña hasta hoy y ya le llegó otra notificación para decirle que tiene hasta mañana jueves a las 12 para que rinda su primer informe de gastos de campaña", denunció Salgado Macedonio.



Adelantó que lo único que informará la candidata como gasto son "el templete, el podio, el sonido y ya, porque es todo lo que gastó".



Detalló que la candidata y él se mueven en un vehículo particular que ya fue debidamente reportado en el sistema de fiscalización del INE y que también guardan los tickets de gasolina y casetas para registrarlos.



"Nos trae cortitos el INE pero también nosotros los vamos a traer cortitos", sentenció el senador con licencia.



Asimismo, denunció que continúa la guerra sucia y advirtió que "va a continuar cada vez más fuerte e intensa, porque se está acercando el día de la victoria" de Morena en Guerrero.



Destacó que en los eventos de Morena no hay acarreados, sino que los ciudadanos "llegan solos, con el corazón".



"Nos queremos y nos conocemos desde hace muchos años, este movimiento no lo compra nadie, no lo tiene nadie, somos un gran movimiento, somos un gran pueblo solidario", expresó Salgado Macedonio.