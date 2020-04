Sin la habitual procesión de Las Vírgenes, se celebró el Lunes Santo en Taxco

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón. Con campanadas provenientes de varios templos y parroquias, se anunció en Taxco la Semana Santa, y solamente con oración en los templos, sin la procesión de Las Vírgenes, se desarrolló el Lunes Santo.



Todavía el año pasado cientos de mujeres descalzas caminaron por la calles de la ciudad participando en la procesión de Las Vírgenes, sin embargo, con la emergencia sanitaria del Covid-19, todo cambió.



Las procesiones se convirtieron en oraciones en algunos lugares, y templos donde se prepararon a las imágenes para hacer la procesión; la primera nocturna dentro de la Semana Santa en Taxco.



Las calles ahora notaron la ausencia de las famosas procesiones de Taxco, cuando al caer la tarde y la noche la gente se concentraba en una vía de cuatro kilómetros para esperar la procesión, pero ahora ya no fue igual. Las calles han quedado solas y con el paso de algunos vehículos.



La tarde transcurrió en los templos; algunos fueron abiertos para la oración Y no se descendieron las imágenes y sólo las hermandades guardaron el llamado católico de no salir de casa.



Algunas otras personas acudieron y realizaron sus oraciones, para no dejar perder el Lunes Santo dedicado a Las Vírgenes en Taxco.



Hace un año muchas mujeres participaron en esta procesión especial, en la que participan más de 56 imágenes con advocaciones de la Virgen; también participan hombres y menores de edad, los que les da la magnitud al trabajo poder la evangelización.



La procesión de las vírgenes recorre las calles de Taxco, como la primera nocturna y la segunda dentro de la Semana Santa en la que se da vida a la mujer y la virginidad de ella.



Una procesión impresionante y única en México, por su desarrollo tradicional en este momento.