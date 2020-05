Sin ’ley seca" en Acapulco, asegura Reglamentos y Espectáculos

El director de Reglamentos y Espectáculos del municipio, Julián Nicio López, enfatizó que en Acapulco no hay ’ley seca’, únicamente se mantienen algunas restricciones en horarios a fin de evitar aglomeraciones de personas como una medida sanitaria para reducir los índices de contagios por el Coronavirus COVID-19.



El funcionario municipal explicó que la restricción es temporal mientras se mantiene la fase 3 por la pandemia, efectuando constantes operativos para evitar que se vendan bebidas embriagantes en comercios como restaurantes, marisquerías, bares y cantinas, así como en vía pública.



’La restricción es de 8 de la noche a las 8 de la mañana; está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. No hay ley seca, sólo la restricción de la venta de bebidas alcohólicas; hemos realizado una extensa labor de verificación y operativos constantes en diversas negociaciones para que cumplan con las indicaciones que hay en materia de Salud para evitar la propagación del Coronavirus’, puntualizó Nicio López.



Subrayó que por no respetar la disposición puesta en funcionamiento durante la presente contingencia sanitaria, se han clausurado 15 negocios, los cuales se negaron a acatar las indicaciones del Gobierno Municipal, como algunas mueblerías, tiendas de ropa, zapaterías, entre otros inmuebles, donde no se venden productos esenciales.



Julián Nicio mencionó que la dependencia a su cargo mantiene constantes operativos para verificar que se cumplan las indicaciones de la presidenta municipal Adela Román; además hizo un llamado a la población para no difundir noticias falsas entre la sociedad, mismas que puedan derivar disturbios o confrontaciones.