Sin lucha contra mentira histórica, caso Iguala estaría cerrado: padres

México CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2020.- Sin las manifestaciones para conocer y dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, el caso ya estaría cerrado.



Así lo expresaron este viernes en rueda de prensa, padres y madres de los 43 jóvenes que fueron secuestrados en el municipio de Iguala y cuyo paradero aún permanece en investigación.



"Si nosotros no saliéramos a las calles, a los edificios, el caso Ayotzinapa ya estuviera cerrado con la verdad histórica de Murillo Karam, porque ellos construyeron esa verdad histórico pero para nosotros es una mentira histórica", pronunciaron durante su mensaje a medios desde la Fiscalía General de la República (FGR).



Respecto a los avances del caso, reconocieron el trabajo que está realizando el Gobierno actual con las investigaciones y las búsquedas, aunque, advirtieron, no es suficiente.



"Sabemos que hay fallas, que no hay detenciones, los que fueron responsables esa noche del 26 de septiembre de 2014; sabemos que con el gobierno anterior nos llevó 4 años con puras mentiras, nosotros como madres y padres aquí estuvimos presentes desmintiendo todo lo que decía el Gobierno de Peña Nieto", sentenciaron desde la FGR.



Señalaron que gracias a las constantes manifestaciones el caso sigue abierto a pesar de las dificultades que han enfrentado. Por ello llamaron a la sociedad a comprender y entender su lucha para exigir justicia.



"Nos critican este mitin, pero para nosotros es muy importantes, nuestro caminar ha sido muy difícil como madres y padres, queremos que la sociedad nos entienda. Si ellos estuvieran en nuestro lugar aquí estuvieran también, sabemos que no somos los únicos que estamos sufriendo", expresaron.



Invitaron a la misa que se realizará este sábado a las 15 horas en el Ángel de la Independencia, como parte de la conmemoración por los 6 años de esta desaparición.



"Por la pandemia, sabemos que no pueden acercase peor busquen la forma virtual para apoyarnos y animarnos porque con las criticas nos sentimos tristes y con coraje", agregaron.

Fuente: Quadratín