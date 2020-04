Sin ‘narcoempresarios’, crearán torneo paralelo a Liga Mx

Algo que se antojaba impensable: la naciente Liga de Balompié Mexicano (LBM) está a la vuelta de la esquina y asaeteará a la anquilosada Federación Mexicana de Futbol –apéndice de Televisa hace más de medio siglo–. Está proyectada para iniciar el 18 de septiembre e impedirá que se cuelen narcoempresarios.



Es una empresa que tendrá 20 equipos de futbol con franquicias de un valor inicial de 2 millones de dólares, unos 47 millones de pesos al cambio actual. En el último tramo hacia el arranque, atrajo el interés de algunos inconformes –bloqueados y excluidos por la Femexfut–. Se han acercado a indagar directivos de Alacranes de Durango y de la UdeG.



La Federación que preside Yon de Luisa –a quien un sector de la prensa tilda de ’empleado’ de Televisa– está inquieta. Incluso, ha contactado a dueños de equipos de tercera división para saber si planean irse hacia la LBM, según el diario La Jornada.



La LBM tendrá un circuito femenil cuya base será la hasta ahora amateur Liga Mayor Femenil –uno de cuyos dirigentes es Armando Magaña–, pero mientras los líderes de la Liga de Balompié aseguran que no buscan competir con la FMF, Magaña reta:



’¡Claro que representaremos una competencia!, ¿qué pasa si nuestros jugadores tienen afiliación al IMSS y derecho a una pensión…?’ –algo que nunca ha caracterizado a la Femexfut–.



La Federación Mexicana de Futbol ’nos regaló el pastel al cancelar el ascenso y descenso… ¡(ellos) no van para ningún lado!’, exclama el empresario Antonio García Rojas, apasionado de futbol y presidente del Atlético Ensenada, quien se cansó de tocar puertas en la Liga de Ascenso, recibiendo siempre un portazo.



La LBM pensaba arrancar con unos 12 equipos y pedía estadios con aforo mínimo para 5 mil espectadores. Pero la respuesta los desbordó y ya tienen 22 solicitudes firmes, aunque se propone iniciar con 20.



Estiman que hay más de 40 empresarios anhelantes de tener una franquicia, sin importar que no estarán inscritos en la Federación Mexicana ni reconocidos por la FIFA.



El proyecto fue presentado el 29 de enero último en Guadalajara, Jalisco. Tuvo como imán (asesores) a los ex jugadores Rodrigo Pony Ruiz, Carlos Salcido y Ramoncito Morales, entre otros.



En ese acto, el vocero de la Liga, Javier González, puntualizó que serán cuidadosos para que no se les cuelen narco empresarios.



Todo puede afinarse, pero la base ya está: sueldo mínimo para jugadores de 20 mil pesos y de ahí hacia arriba; cinco foráneos por equipo, tres en cancha.



Buscan imitar el modelo de negocio de la Liga Premier inglesa.



Es decir, venta de derechos de transmisión de partidos (ya negocian con una televisora) y de publicidad a repartir equitativamente entre los socios. Habrá ascenso y descenso, así como Segunda y Tercera Divisiones.



Entre los participantes figuran: Atlético Veracruz, Neza FC, Chapulineros de Oaxaca, Norteños de Monterrey, Industriales de Naucalpan, Faisanes de Yucatán, Jaguares de Jalisco, Jimadores de Arandas, Atlético Cuautitlán, etc.



El puerto de Veracruz tendrá de nuevo futbol, y Neza, que jugará en el estadio México 86, ya presentó uniformes rojos, muy parecidos al de aquel colorido Toros Neza.



Varios clubes están por iniciar visorías e invitaron a sus aficionados a proponer el diseño de sus escudos. Hay unos muy avanzados: García Rojas, de Ensenada, ya tiene al técnico Dusan Dráskovic y como auxiliar a José Luis Sixtos, ofreció la dirección deportiva a Ramón Ramírez, ex chiva, y dijo que tiene sociedad con los ex madridistas Iker Casillas y Fernando Hierro.



’Hay gente lastimada, dolida, que en la Federación (FMF) ya no tuvo chance de subir, no les permiten avanzar; entonces para esta Liga habrá suficiente material y grandes oportunidades’, comenta Magaña, quien ve próximo un sueño muy acariciado: ver a su equipo Andrea’s Soccer –del que surgió entre muchas Charlyn Corral, Liliana Mercado (Tigres) y Yamilé Franco (León)– convertido en profesional.



El directivo y entrenador de féminas desde hace más de 40 años, comentó que en esa rama no habrá límite de edad, el modelo organizacional lo tomará de las Olimpiadas Nacionales, pero calcula que estará listo en junio de 2021.



Inclusive, su liga reforzará a equipos femeniles como Chapulineros de Oaxaca, que ya se lo solicitó.



’A la Liga Mayor Femenil sobran jugadoras de calidad y por ahora estamos viendo el cuaderno de cargos’, explica Magaña, quien no descarta incluir planteles del IPN, UNAM e IMSS.



’El modelo adecuado es uno tipo la Olimpiada Nacional Juvenil: zonificar al país para hacerlo viable económicamente, y los sueldos de ellas no estarían tan lejanos a los de la incipiente Liga Mx Femenil… ¡La Liga de Balompié Nacional dará trabajo a más de mil futbolistas –hombres y mujeres– y ya es una realidad!’, puntualizó.