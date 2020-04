Sin penitentes en las calles de Taxco, se celebró el Martes Santo sólo con oraciones

Taxco, 7 de abril. El Martes Santo en Taxco se vivió con oraciones privadas y sin la penitencia pública, ante la suspensión de la Semana Santa en Taxco por la emergencia sanitaria del Covid-19. El capirote y los atuendos que se usan habitualmente para los actos extralitúrgicos en las calles de Taxco, fueron cambiados por rezos en casas y a puerta cerrada.



El sonido de las cadenas que forman un ambiente especial en la noche del Martes Santo, quedó atrás, porque no volvieron a escucharse: y las calles libres, sin la procesión dedicada a la penitencia.



Los cientos de hombres y mujeres encorvados que descalzos que hasta hace un año caminaron por las empedradas calles, llevando cadenas en los tobillos de las piernas; algunos con el dorso descubierto otros con el faldón completo en negro y el capirote mostrando el anonimato, ahora se reunieron en casa o en grupos para hacer oración y levantar plegarias y súplicas de manera privada, sin los actos penitenciales.



Taxco, desde que comenzó la Semana Santa, ha tenido un ambiente diferente, y más cuando en sus capillas las campanadas suenan desde las 7 de la mañana, después a las 12 de la tarde y a las 8 de la noche.



Los centros de reunión de donde salen los penitentes del Martes Santo, estuvieron cerrados durante todo el día, y no hubo ningún movimiento extraño.



En los hogares donde llegaron algunas personas de las hermandades de penitentes, en ningún momento realizaron sus actos de expiación pública o privada, sino se dedicaron por la tarde hacer oración únicamente por este día.



El Martes Santo dentro de la Semana Mayor en Taxco anualmente se desarrolla la penitencia de forma especial entre pendientes y ascensos de callejones y calles empedradas de Taxco manchadas de cera, donde encorvados con pesadas cadenas y cubiertos el rostro, descalzos en un trayecto de 3 kilómetros silenciosos participan en la procesión dedicada a San Nicolás Tolentino.



En esta tercera procesión y la segunda de manera nocturna, varios grupos de hermandades de animas de ambos sexos, vestidos de negro cubiertos el rostro con un capirote caminan descalzos entre las calles de Taxco por más de cinco horas, que paso a paso y encorvados con cristos, rosarios y cirios, van orado por las almas en pena. En la cintura llevan un cabresto de crin de caballo que los mantiene en una posición difícil de respirar que con la esperanza de cumplir con sus penitencias, las ánimas esperan ser recompensándolos por la divinidad.



En un cálido nocturnal, las imágenes de las ánimas de las iglesias de San Nicolás Tolentio, el cristo Ciervo de Dios, del barrio de Pilita y los arcángeles San Rafael y San Gabriel, son los principales exponentes de esta procesión.



Suspenden consultas externas



Las consultas programadas y las visitas a los pacientes hospitalizados han quedado suspendidas en el hospital general Adolfo Prieto, ante la emergencia sanitaria del coronavirus en Taxco.



Tras las nuevas medidas que ha tomado el gobierno federal por la fase 2 del coronavirus, en el hospital de Taxco las consultas externas han quedado suspendidas, incluso solo la sala de Urgencias es la que está abierta y da atención al público.



A muchos de los pacientes han sido regresados a sus domicilios, para evitar algún contagio del Covid-19 en caso de que alguna persona llegue con la sintomatología al nosocomio.



El ambiente es de incertidumbre y de tristeza. Pocos médicos se ven por el lugar, lo mismo que el personal administrativo porque los tienen concentrados dentro. Los responsables de la seguridad privada denotan cierta preocupación.



A diferencia de otras semanas, el flujo de personas ha disminuido constantemente, y solo están fuera, familiares de los pacientes hospitalizados.



En un área de estacionamiento al aire libre, se localiza un remolque y atrás de el, se han colocado casas de campaña de personas que tienen a sus enfermos dentro del hospital, debido a que se les ha prohibido su ingreso por la emergencia del Covid-19, ahora se mantienen dentro de este sitio. Sobre la cubierta de cada una de ellas, están las colchas y sabanas extendidas que dejan orear después de ser usadas por la noche para estar pendientes de sus familiares que padecen alguna enfermedad, pero que no pueden visitar.



En las puertas de la sala de urgencias y de hospitalización fueron colocadas cartulinas que indican: ’se informa que debido a las medidas de precaución por el Covid-19, el acceso a todo el personal sin excepción será por la entrada principal’ y una más: ’queda estrictamente prohibido las visitas a familiares en el hospital’.



Lo mismo se lee con más fuerza en la puerta de la sala de urgencias: ’queda estrictamente prohibido visitas a familiares. Dirección’.



El ambiente cada vez se torna difícil, y de desconsuelo.