AMLO dice que a pesar de la falta de medicamentos no se han protestado los servidores del sector salud.







El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció el pasado martes la escasez de medicamentos y que el personal de salud actúa en largas jornadas pero no hay protestas por parte del personal "añadió".



A su vez indicó que en México no existen protestas o paros en hospitales como ha sucedido en algunos otros países y que el personal médico mexicano se han desempeñado de maneja ejemplar. Dicho comentario del mandatario se efectúa a un día de los reclamos que hubo del personal médico del IMSS de las entidades de Guerrero y Quintana Roo.



Los médicos a su vez marcharon con su protesta a reclamar al presidente sobre el bono prometido por estar en la línea de primer impacto contra el covid-19 y exigir las plazas permanentes. En el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social número 17 los médicos realizaron una protesta demandando que se les aplique la vacuna contra el covid-19.