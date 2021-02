Sin querer, Chabelo llega con memes a las nuevas generaciones

Durante seis décadas Xavier López ’Chabelo’ fue parte importante del entretenimiento nacional, pero ha sido en los últimos diez años que el actor y conductor ha llegado a nuevas generaciones de manera involuntaria, convirtiéndose en parte de la cultura pop reciente.



Sin buscarlo, Chabelo, quien hoy cumple 86 años pertenece a ese grupo en el que también están Pedro Sola o Silvia Pinal, un grupo de personalidades de la televisión que han sido redescubiertas por las nuevas generaciones sin buscarlo y debido a memes, videos o a su larga trayectoria en el espectáculo.



A diferencia del conductor de "Ventaneando", Xavier López se ha mantenido al margen de su popularidad entre los jóvenes, pues desde que terminó su longevo programa ’En familia’ pocas han sido las apariciones del actor.



Lo más reciente que ha hecho fue en la película ’Coco’, donde dio voz a uno de los oficiales de correcciones y en 2019 también participó en ’El Complot Mongol’, donde se mostró en un papel e imagen poco conocida para el público.



Aunque hoy parte de su popularidad proviene de las redes sociales y de los chistes que se hacen respecto a su larga carrera y a que han sido diversas las generaciones que crecieron con él. Chabelo confesó en 2018 que no le molestan los memes que se hacen sobre su persona.



’Algunos son divertidos, posiblemente piensan que son ofensivos, yo no lo tomo así, de todo corazón y no hablo nomas de dientes para afuera, les digo gracias’, dijo el conductor ahora retirado de la pantalla chica.



Para recordar la larga trayectoria del popular conductor, aquí una serie de memes que han logrado mucha popularidad en redes sociales y que demuestran el impacto de la imagen de Chabelo en la actualidad.