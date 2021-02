Sin representación de México, Tigres arranca con pie derecho ‘Mundialito’

+Dos goles de Jean Pierre Gignac



+Van contra Palmeiras de Brasil



+Posibilidad de que el equipo felino enfrente a Bayern Múnich



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- Sin la representación de México –como dijeron Guido Pizarro, capitán, y Nahuel Guzmán–, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León comenzó con el pie derecho la edición 17 del Mundial de Clubes, donde participan seis equipos: dio la voltereta y venció 2-1 al Ulsan Hyundai de Corea del Sur.



Y avanzó a las semifinales del campeonato. Se enfrentará al Palmeiras, de Brasil, el próximo domingo.



En los ganadores de la Concachampions 2020 también jugaron los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro. Ambos, días previos al juego, coincidieron en declarar que llevaban la representación de la Concacaf, del estado Nuevo León, pero en particular de sus seguidores en la ciudad de Monterrey, la capital. No así de México como país.



La primera llegada de peligro que generó Tigres se dio a los 19 minutos, a través de un fuerte disparo desde afuera del área por parte de Gignac, el cual fue expulsado por el portero Jo Hyuon-Woo, quien se impuso firme bajo los tres palos de su equipo.



No obstante, el primer gol del encuentro lo hizo Ulsan Hyundai al minuto 24 a través de un tiro de esquina, en donde Kim Ki-Hee se anticipó a la defensiva regia para sorprender a Nahuel Guzmán. Tras esa arremetida, el desconcierto permaneció en los del Tuca, pues minutos después tuvieron que resistir un par de tiros a puerta.



Posteriormente, los Tigres comenzaron su ofensiva por medio de un tiro libre de Gignac en donde el portero volvió a responder de buena manera. Unos segundos después, el gol para el empate de los regios cayó en el minuto 38 gracias a un tiro de esquina, donde Diego Reyes desvió en primer poste para la llegada del francés, quien apareció solo en el área y no falló.



Hacia el final del primer tiempo, el árbitro central acudió al VAR para una consultar una posible mano de Kim Ki-Hee en su área tras un centro, falta que fue decretada. El responsable de ejecutar el tiro penal fue Gignac, quien sin temor cruzó su disparo y concretó su doblete.



Para el segundo tiempo, el técnico Ricardo Tuca Ferreti decidió hacer una modificación ofensiva con la entrada del delantero Carlos González por el defensor central Francisco Meza. Esto supuso un cambio en el parado táctico del club regio, el cual continuó atacando a pesar de tener ventaja en el marcador.



En el minuto 57, Yoon Bit-Garam realizó una gran jugada en el área de Tigres para que el balón concluyera dentro de la red, sin embargo, el árbitro asistente marcó fuera de lugar con el cual se anuló la anotación.



Aunque los Tigres tuvieron el control de la mayor parte del partido, así como oportunidades de gol, no pudieron aumentar el marcador a su favor. Incluso Filiberto Fulgencio ejecutó un par de disparos cerca de la portería rival, pero estos no tuvieron la calidad suficiente para generar peligro.



Con su tanto para el empate, Gignac fue el anotador del gol 400 en la historia del Mundial de Clubes. Además, se convirtió en el primer jugador del club en anotar en todas las competiciones en las que ha participado. Al final del partido, el futbolista destacó el carácter de sus compañeros para sobreponerse al marcador adverso



El otro partido de la jornada lo protagonizarán Al-Ahly de Egipto (se quedó con la Champions de África) y Al-Duhail, representante del país anfitrión.



Después de la clasificación de Palmeiras como nuevo campeón de la Copa Libertadores tras vencer al Santos en la final que se disputó en el mítico estadio Maracaná, se completó el cuadro que tiene como candidato al título al Bayern Múnich.



El conjunto alemán que dirige Hans-Dieter Flick fue el gran dominador del final 8 de la Champions League que se jugó el año pasado en Lisboa, Portugal.



En aquella definición por el título, el equipo bávaro superó al París Saint Germain para lograr su sexta Copa de Europa.



Más allá del Verdao y su conquista de América, y de la maquinaria alemana que triunfó en el Viejo Continente, el otro conjunto que buscará hacer historia es Tigres de México.



Los ganadores de la Concachampions 2020 -vencieron a Los Ángeles FC en la final- quieren convertirse en los primeros de América Central y el Caribe en obtener el máximo campeonato de clubes en el mundo.



Es importante marcar que el Auckland City de Nueva Zelanda debía participar en representación de Oceanía, pero el conjunto debió darse de baja por la pandemia y las medidas de cuarentena exigidas por las autoridades de su país.



Al igual que ocurrió en 2019, edición en la que se consagró el Liverpool de Jürgen Klopp, Qatar albergará en dos estadios de la ciudad de Rayán el Mundial de Clubes: el estadio Qatar Foundation, con capacidad para poco más de 45 mil espectadores, y el estadio Ahmed bin Ali, con unas 40 mil localidades.



Ambos recintos también se utilizarán en el próximo Mundial de selección en 2022.



Como dato extra, hay que señalar que en este torneo se probará un sexto cambio adicional y permanente, exclusivamente para casos de conmociones cerebrales reales o probables, lo que significará un hecho sin precedentes para las competencias internacionales.



De aquella primera experiencia a modo de prueba que se realizó en 2000 y que coronó al Corinthians, de Brasil, la ventaja en títulos la tiene Europa. Los clubes ganadores de la Champions League ganaron 12 de las 16 ediciones que se disputaron.



El más ganador es el Real Madrid con siete títulos y la última vez que no festejó un club del Viejo Continente fue en 2012 cuando el propio Corinthians superó en la final al Chelsea, de Inglaterra.



Así será el fixture del Mundial de Clubes 2020:



Cuartos de final



4 de febrero



Tigres 2-1 Ulsan Hyundai (llave B – estadio Ahmed bin Ali)



14.30 Al-Duhail vs Al-Ahly (llave A – estadio Qatar Foundation)



Semifinales



7 de febrero



15.00 Palmeiras vs Tigres vs (estadio Qatar Foundation)



8 de febrero



15.00 Bayern Munich vs ganador del duelo entre Al-Duhail vs Al-Ahly (estadio Ahmed bin Ali)



Final



11 de febrero



Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (estadio Qatar Foundation).