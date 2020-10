Sin responsables ni investigados, once años después se terminará Hospital en Pachuca

Más de once años después de iniciadas oficialmente las obras para la edificación del Hospital de Especialidades de Pachuca, que después se donó al IMSS, por fin el elefante blanco que tuvo nulos avances en los sexenios de Miguel Ángel Osorio Chong y de Francisco Olvera Ruiz, tendrá vida; no obstante, no hay responsables ni investigados por la tardanza ni por el incremento de precios, quedando en total impunidad los involucrados.



Fue la semana pasada cuando el ejecutivo estatal anunció que para el mes de diciembre y tras más de 11 años de obras, al fin el Hospital del IMSS podrá operar, proyecto que incluso fue dado como ’casi terminado’ por el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong en su último informe de gobierno y del que su sucesor Francisco Olvera Ruiz se comprometió a terminar a la brevedad. Ambos sexenios terminaron y el avance no llegaba ni al 90% a mediados de 2019 de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal, siendo uno de los más de 300 inmuebles que se dejaron a medias pero que se cobraron más que completos.

La transa



En 2009, el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong inició la construcción del Hospital de Especialidades de Pachuca. Era un proyecto que “daba un nuevo rostro de atención médica a Hidalgo”, aseguraba. Sin embargo, el mismo no culminó ni se dejaron recursos etiquetados para que así fuera, si bien se señaló que requeriría de 750 millones de pesos, de los cuales ya se habían “invertido” 350.



Fue su sucesor Francisco Olvera quien tomó la estafeta para terminarlo, pero tras 1.1 mil millones de pesos invertidos y hasta cambios estériles en su fachada renunció a culminarlo; lo cedió al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para que la institución federal se quedara con el paquete en 2014.



Así, cinco años después, la suma invertida ya era más del doble de la presupuestada inicialmente, aunque se escondía el porcentaje de avance que mostraba en realidad.



La entonces hermana de Osorio Chong fue designada como delegada del IMSS en Hidalgo y en ese momento se decidió que fuera ella quien tomara la “papa caliente”. El discurso cambió de terminarse en el corto plazo a posteriormente inaugurarse al final de su periodo para posteriormente destacar que al término de su gestión llevaría un 70% de avance y que tendría recursos etiquetados para finalmente culminar.



Pese a que se hablaron de avances superiores al 60%, El Universal ventiló que el mismo ascendía sólo al 43% para finales de 2018, pues pese a que a primera vista pareciera que faltaba poco, lo cierto es que la mano de gato se concentró en la fachada y solamente visto desde el frente, pues de la parte trasera se notaban las carencias. Según el reporte, no sólo habría que terminarlo, equiparlo y designar personal para su operación, sino que presenta deficiencias estructurales que deben ser saneadas antes de continuar las labores, esto es, que en un caso extremo, incluso podría irse abajo por lo malhecho de su edificación.



Antes de salir María de Lourdes Osorio Chong como delegada del IMSS en Hidalgo declaraba, pese a saber que mentía, que sería entregado este mismo mes. Con el nuevo gobierno federal y tras un nuevo diagnóstico, se supo que su avance era ínfimo y que por tanto, ni siquiera era una de las prioridades a culminarse. A su vez, de las más de 400 camas anunciadas inicialmente, solamente contará con 171.



Aún no se ha revelado la inversión que tuvo que realizar el IMSS para que finalmente se ponga en marcha, lo que sí se sabe, es que ninguno d ellos involucrados es investigado y que no existen responsable para una obra que llevó más de una década en construcción y de la que su precio se habría triplicado por lo menos.