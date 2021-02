Sin restricciones a viajeros

Actualmente vivimos la etapa más difícil de contagios y muertes por la pandemia de covid-19 y deberá pasar tiempo para superarla, pero será más difícil dejar atrás el pésimo y nefasto desempeño de Hugo López-Gatell, quien como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es el responsable de encabezar el combate y control de la pandemia.



En lugar de asumir su papel de científico prefirió ser simplemente el vocero de los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nunca ha sabido valorar el alcance y las consecuencias del coronavirus en el país, al grado de que sin una base razonable no ha usado ni alentado el uso del cubrebocas, por lo que fue inevitable ser alcanzado por el contagio.



Para desempeñarse y justificar ese papel, López-Gatell ha expresado frases, entre ellas que no fallecerían más de seis mil mexicanos y que una catástrofe sería llegar a los sesenta mil, cuando estamos a punto de triplicar esa cifra oficial –no la real, que pueden ser hasta tres veces más–, así como de que aquello que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve,



Ante la decisión de países como Estados Unidos, Canadá y España de imponer restricciones a viajeros internacionales, como solicitar una prueba negativa de Covid-19 para ingresar a su territorio el epidemiólogo dijo que no aplicará ninguna medidas que impida la llegada de personas de otras naciones bajo el argumento de que ’no sirve restringir la entrada de personas del extranjero a México porque no viajan estando enfermas’.



Lamentablemente eso es una falacia. Un ejemplo: precisamente López Obrador viajó en avión durante una gira de trabajo cuando ya estaba enfermo, con el riesgo de contagiar a sus compañeros de vuelo. Otro: en Tamaulipas se detectó a un pasajero proveniente de Gran Bretaña, quien hizo escala en la Ciudad de México, con la nueva cepa del virus SarsCov-2, siendo el primer caso confirmado en el país.



Además cuántas personas asintomáticas, es decir sin manifestar ningún tipo de malestar, han viajado tanto dentro como fuera del país sin restricciones pero llevando el virus.



Debido a que López Obrador ya resultó contagiado, lo conveniente sería que con esa experiencia rectificara con su punto de vista acerca su estrategia contra el covid-19, pero es difícil por no decir que imposible que eso suceda.



Ante ello López-Gatell seguirá con sus malabarismos verbales para justificar las órdenes presidenciales, sin importar que diariamente se eleven las cifras de mexicanos contagiados y, lo peor, fallecidos. Esperemos el veredicto de la historia para conocer cómo será calificado.