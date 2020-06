Sin señalamientos de corrupción, López Rosas se postula para el 2021, dice

El dirigente de izquierda y ex presidente de Acapulco (2002-2005), Alberto López Rosas, se destapó como contendiente a la gobernatura de Guerrero en los comicios de 2021 y refirió que su trayectoria política no está señalada por corrupción y está comprobado legalmente por las autoridades correspondientes.



En conferencia virtual, adaptada por la Nueva Normalidad a través de un Pool de Prensa con alto impacto en redes sociales, López Rosas detalló que Guerrero es uno de los estados más importantes del país y ’se necesitan liderazgos sólidos para sacarlo a flote y no de improvisaciones’, además manifestó que su movimiento representa un proyecto prometedor para toda la ciudadanía.



Pese a no estar registrado en el padrón nacional de militancia en Morena, López Rosas señaló que ha sido congruente con la filosofía del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su insignia de "primero los pobres" y "austeridad", sin embargo, dijo que era irrisorio para él que otros aspirantes anuncien fotografías con el mandatario, promoviéndose como favoritos, cuando eso es precisamente lo que el gobierno de la 4T busca erradicar.



"De la política nunca me he distanciado, de los puestos sí; tengo posibilidades de ser candidato de Morena a la gubernatura, esa película donde me minimizan ya la he vivido y hemos ganado como alcalde", manifestó.



Por último, López Rosas expresó que su liderazgo reúne proyecto y experiencia, y desde su trinchera pretende contribuir con el cambio verdadero, para dejar huella en próximas generaciones guerrerenses.