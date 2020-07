Sin sustento jurídico declaran a peleas de gallos bien cultural inmaterial de Tianguistengo.

Febronio Rodríguez Villegas alcalde de Tianguistengo,emanado del Partido Encuentro Social (PES) junto con los integrantes del Cabildo declaró a la pelea de gallos como ’bien inmaterial cultural’ de ese municipio.

Esto, según la activista Erika Ortigoza, Presidenta de la Fundación Invictus y directora del primer Hospital para Animales Silvestres en América Latina, con sede en la ciudad de Pachuca el edil hizo la declaratoria desconociendo el marco jurídico y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque viola la sentencia 163/2018 en la que establece que las peleas de gallos vulneran el bienestar de los animales.

El pasado 9 de julio, el alcalde de Tianguistengo, Febronio Rodríguez celebró una sesión ordinaria del ayuntamiento cuyo único tema a tratar era el aprobar la iniciativa, propuesta por la Asociación de Criadores de Aves de Combate de Tianguistengo AC de declarar a la pelea de gallos como ’bien cultural inmaterial’ de Tianguistengo.

En el acta de la asamblea municipal se señala que bajo el argumento de que las peleas de gallos ’dan identidad al municipio’ y ’ayudan a estrechar la amistad con pueblos vecinos’, la Asociación de Criadores de Aves de Combate solicitó al ayuntamiento de Tianguistengo la declaratoria ’ante la urgencia de grupos animalistas que tratan de desprestigiar estas actividades y mal informar el uso, domesticación, manejo y trato de los animales que se crían en la región y que generan empleos directos e indirectos’, aunque no se especificó cuantos.

Al final, el Cabildo por unanimidad votó a favor de la declaratoria la cual entró en vigencia el domingo día en que se hizo la lectura en uno de los salones del Palacio Municipal ante un grupo de galleros , pese a la contingencia sanitaria por el Covid 19.

La asociación de galleros pidió además de que se le permitiera colocar una estatua de un gallo en el Jardín Principal de la localidad, la cual fue mostrada tras la ceremonia de la declaratoria pero que será develada de manera oficial por el edil en las fiesta patronal a la virgen de Santa Ana , que se realizará pese a la contingencia sanitaria por el Coronavirus y el peligro de contagio masivo por esa enfermedad.

La decisión de haber hecho la declaratoria ha causado la molestia de agrupaciones y activistas dedicados a la protección de los animales.

Ante esto, Erika Ortigoza señaló que la declaratoria es contraria a la reciente determinación de la SCJN foliada con el número 163/2018 respecto a que ninguna práctica que suponga maltrato y sufrimiento innecesario de animales puede ser considerada una expresión cultural amparada por nuestra Constitución.

Puntualizó que hace dos años el estado de Veracruz se convirtió en el primer estado en México en que se prohibieron las peleas de gallos lo que provocó la molestia de los criadores de gallos quienes interpusieron un recurso jurídico y el cual fue rechazado por la SCJN al emitir la sentencia 163/2018.

En la sentencia, la SCJN estableció que en los artículos dos, párrafo tercero , y 28 fracciones V,VIII y X de la Ley de Protección a los Animales para el estado de Veracruz en los que se prohíbe la pelea de gallos no son inconstitucionales como alegaban los galleros .

"En suma - explicó Ortigoza-la SCJN dejó en claro que la prohibición de las peleas de gallos es constitucional porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal, al tiempo que el grado en el que se consigue esa finalidad compensa las afectaciones a los derechos de propiedad sobre las aves de pelea y la libertad de trabajo de las personas".

"Los ministros de la Primera Sala concluyeron que, si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución".

Agregó que en el caso de Hidalgo, dicha sentencia sirvió de jurisprudencia para evitar que avanzara una iniciativa de ley del diputado Rafael Garnica de Morena, identificado con el Grupo Universidad de Gerardo Sosa, en la que pedía una declaratoria similar a nivel estatal.

Explicó que además la declaratoria no sólo infringe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino también a los derechos de la infancia sustentados en estudios científicos.

Dijo que en un reciente ensayo del doctor Rodrigo Ramírez Rodríguez del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana de Jalapa , señaló que la exposición a violencia de los niños implica un proceso de aprendizaje inconsciente e implícito que ha sido abordado desde la teoría del aprendizaje social.

Dicha teoría propone que el individuo integre y ejecute las mismas conductas al que fue expuesto en su contexto y que la violencia se aprende. Por ello , según el estudio los niños que atestiguan violencia animal experimentan fracturas emocionales y alteraciones cerebrales.

Erika Ortigoza dijo que ante la imposibilidad de hacer peleas de gallos en Veracruz, Ortigoza señaló que los galleros de alguna forma lograron convencer al alcalde Febronio Rodríguez y al Cabildo de Tianguistengo, por estar ubicado en la región de la Sierra hidalguense, en los límites de Hidalgo con Veracruz para no estar sujetos a la prohibición.

Finalmente advirtió que no se va a quedar con los brazos cruzados y que sus asesores jurídicos trabajan ya para buscar nulificar por vía legal la declaratoria del ayuntamiento de Tianguistengo.