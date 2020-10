Sin tener conocimiento del tema, ahora Nuvia Mayorga le entra al ring por manejo de COVID

La moda impuesta por la senadora panista Lilly Téllez hablando con desconocimiento del tema y confundiendo cifras y conceptos básicos fue replicada también por la senadora de primera minoría Nuvia Mayorga Delgado, aunque en su caso lo hizo incluso sin números.



La senadora, que llegó a su curul tras perder la contienda pero representando la primera minoría, cuestionó durante la comparecencia del subsecretario de Prevención y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell y del titular de la Cofepris, José Alonso Novelo el manejo que autoridades de Salud han dado a la crisis sanitaria por el Covid-19.



’En nuestro país la tragedia se debe al mal manejo que el gobierno y las autoridades de Salud han dado a la atención de la crisis sanitaria’, sin presentar estadística alguna ni citar estudio que sustentara su dicho pese a no tener experiencia alguna en el tema.



Además, evidenció que pese a ’preocuparle’ el tema, no ha estado atenta a las más de 200 conferencias vespertinas que se han dado, señalando que ’Simplemente estamos hartos de sus mentiras y contradicciones y frente a la crisis sanitaria más grave de nuestra historia exigimos y merecemos certeza y certidumbre’.



La senadora dijo que la OMS ha advertido de las consecuencias que el coronavirus trae para la salud mental con un posible aumento de suicidios y de trastornos, y ha instado a los gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica, desconociendo los reconocimientos que el organismo que ’cita’ ha felicitado la labor hecha en el país en más de una ocasión.Con información de El Sol de Hidalgo