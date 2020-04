Sin tests, navegar a ciegas en aguas mortales

¿Ocultan muertos por Covid-19?

Historia de terror de una familia

Vuelo 6403 de Iberia, 16 de marzo

Saqueos en tiendas, ante vacío de poder





Casi todos los hombres mueren de sus remedios, no de sus enfermedades

Molière, 1622-1673; escritor de comedia, francés.







Pruebas, pruebas y más pruebas, es la clave para enfrentar el Covid-19. Además, el aislamiento y la inteligencia sanitaria. No cuesta mucho dinero, por aquello de la burocracia cuenta chiles que está más preocupada por no gastar, para dedicar el dinero a comprar votos.



Las pruebas rápidas son más efectivas. En media hora se conoce si una persona esta infectada por el contagioso virus. Aunque estas no están al alcance de hospitales privados, ni de los públicos, porque son caras, bien valen la pena.



Los virólogos que trabajaron con éxito en países con bajo nivel de contagio y aún menor de mortandad, recomienda, pruebas, aislamiento y control sanitario mediante sistemas de inteligencia virológica. En pocas palabras, creatividad y talento de quienes conocen el comportamiento de las patologías virales; sin rollo mareador.



Un ejemplo en México, de María Martha, una abogada de 61 años de edad que murió el lunes pasado a las 17 horas en el hospital Ángeles de la colonia Roma, en la Ciudad de México, por ’Covid19’, según el acta de defunción. Esto llama a la sospecha de ocultamiento de datos. El lunes el vocero de la pandemia, Hugo López Gatell, no informó de esta muerte, ni en la mañanera con López Obrador.



Ella, acompañada de su esposo y sus 4 hijos, viajaron a Europa los primeros días de marzo. Estuvieron en Londres, Florencia y Madrid. En Italia, estuvieron confinados en un cuarto de hotel por cuatro días, por las cuarentenas rigurosas que ordenó el gobierno de Giuseppe Conte. En Madrid empezó a sentirse mal: muy débil, mareada, tos con flemas (a diferencia de los síntomas que se difunden que se trata de una tos seca).



El lunes 16 de marzo tomaron un vuelo de Iberia con destino a México. El aeropuerto de Barajas estaba atiborrado, sin protocolos sanitarios; lo mismo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Un día después, el 17 de marzo, sus familiares decidieron llevarla al ABC de Observatorio. Tras pagar una cuenta de 25 mil pesos, por una consulta y análisis, le recomendaron que se fuera a su casa, ya que los resultados de las pruebas los tendrían hasta 72 horas después; o sea ¡tres días!



El viernes les mandaron un correo para informarles que les devolverían 2,500 pesos de los exámenes y que le harían otros, pero debería esperar entre 5 y 7 días. Ese día llamaron a Locatel, donde se comprometieron en enviarles un médico que nunca llegó. Buscaron a la jefa de Epidemiología del Gobierno Federal, y al hablar con ella, les contestó que no podía hacer nada. Después los buscó la directora de epidemiología de la alcaldía Benito Juárez, quien prometió enviarles un médico, que tampoco llegó.



Rafael, decidió entonces llevarla al Hospital Ángeles de la Roma, pero María Martha ya estaba muy débil tras luchar varios días contra el virus. Ahí la neumóloga, Virginia Hernández, la atendió con escrúpulo científico y médico. Le hicieron pruebas y detectaron que la abogada tenía coronavirus. El resultado del INDRE llegó cuando ella había fallecido.



Este reportero tiene copia del acta de defunción donde especifica que la muerte de María Martha había sido por SARS-Co-V2 RNA PCR CUALITATIVO (Covid-19). Esta información se reportó de inmediato a la Secretaría de Salud, pero no fue aplicada en la estadística del día lunes, ni de ayer por la mañana.



Rafael pide a quienes tuvieron contacto con su esposa y que viajaron en el vuelo 6403 de Iberia de Madrid a México, el 16 de marzo, se hagan pruebas y se atiendan ante esta terrible enfermedad.



PODEROSOS CABALLEROS: Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, filial de Grupo Cotemar México, anunció que obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para explorar el pozo terrestre Paso de Oro-2DEL, ubicado en el estado de Veracruz. Invertirá más de 17.4 millones de dólares, de los cuales 14.8 millones se destinarán a la fase de perforación y 2.6 millones a la fase de abandono del pozo. Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México es la única empresa de exploración y producción de hidrocarburos en tierra, 100% mexicana. La exploración del pozo terrestre Paso de Oro-2DEL busca alcanzar el objetivo del cretácico inferior donde, de acuerdo con la investigación geológica, es posible encontrar petróleo crudo equivalente a 25 millones de barriles, así como aceite de 17 a 20 grados API. La perforación de Paso de Oro-2DEL iniciará el 1 de abril y terminará en junio próximo. *** Vaya forma de retar a las autoridades. En varias partes del Estado de México, especialmente en Tecámac y Ecatepec, amenazan con saquear tiendas de autoservicio y lo cumplen los delincuentes. El gobierno estatal, de Alfredo del Mazo, queda pasmado y no hace nada. Se ven impotentes. Ni el ’chapulín colorado’ podrá defender el Estado de Derecho.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos