Sin Trump son libres: mexicano le vende tamales a policía fronteriza de Estado Unidos y reme las redes [VIDEO VIRAL]

No solo gran parte del pueblo estadounidense disfruta que Jon Biden haya ganado las elecciones de Estados Unidos, sino también la mayoría del resto del mundo. Si bien, este cambio se comenzará a dar con el correr de los meses, ya hay primeros ‘chipazos’ de un cambio en las relaciones ¿bilaterales? entre la enorme potencia y su vecino sureño.



El video de un policía fronterizo de los Estados Unidos comprándole tamales a sus ‘compas’ mexicanos se ha vuelto viral en redes sociales en las últimas horas, generando un sinfín de comentarios, reacciones y siendo objeto de memes.





’Si no te gusta no me lo pagas, acábalo. Pruébalo primero’, dijo al oficial para garantizar su venta. Después le dijo el precio -que es de un dólar- y al retirarse continuó ofreciendo su producto con un grito familiar para los mexicanos: ’Tamalitos, tamales’.



En las imágenes, se puede apreciar como un hombre de impermeable amarillo y bermudas color gris se acerca al muro fronterizo que divide EE.UU. con México. Del otro lado, pasando la valla metálica, se divisa a un hombre con el uniforme olivo que caracteriza a la Border Patrol y un coche patrulla blanco con verde, también de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.



Sin embargo, esta no sería una práctica aislada, ya que la misma usuaria que subió este clip, @miblogestublog, también subió una foto de un comerciante promueve su producto en la frontera realizando una posible venta con otro miembro de la patrulla fronteriza, vestido de uniforme verde olivo del oficial y la reja divisoria entre México y EE.UU.