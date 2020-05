Sin vacuna, tendremos que acostumbrarnos a vivir con Covid-19: UNAM

La pandemia de coronavirus (Covid-19) seguirá presente en el mundo y será parte de la vida cotidiana de los mexicanos y de la mayor parte de las personas mientras no exista una vacuna, dijo Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la UNAM.



’Mientras no haya una vacuna, tenemos que acostumbrarnos a que la Covid-19 formará parte de nuestra vida’, afirmó Macías Hernández.



El academicó subrayó que en el momento que podamos volver a la cotidianidad, debe ser de forma paulatina, ordenada y regionalizada para evitar rebrotes. ’Pero no será una cotidianidad como la conocíamos antes, sino una nueva, donde la enfermedad del coronavirus guiará lo que tengamos que hacer’.



De acuerdo con el infectólogo egresado del posgrado de la UNAM, es necesario ser pacientes, ’porque después de la cuarentena seguirán los casos de infecciones a cuenta gotas. Falta mucho por recorrer’,.



’Todos debemos escucharlas, aunque nos parezcan exageradas, porque no lo son’, destacó.



Asimismo Macías Hernández pidió no propagar noticias falsas, evitar la infodemia (sobreinformación sobre un tema, sea falsa o no), propagar mensajes concretos y consultar sitios oficiales.



Forbes