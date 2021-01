Sin vacunación 70 trabajadores de la Unidad Covid en Iguala: alcalde

www.guerrerohabla.com



IGUALA, GRO., 18 de enero.-En su conferencia nocturna, el alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, señaló que la Zona Norte de Guerrero se encuentra en un alto nivel de contaminación de Covid 19.



Indicó que han incrementado los casos y que la Unidad Covid ha atendido a pacientes de los municipios de Iguala, Ayutla, Buenavista de Cuéllar, Taxco, Cocula, Copalillo, Cuetzala, Huitzuco, Ixcateopan, entre otros municipios de la región, además de los estados de Puebla, Estado de México, Morelos y residente en los Estados Unidos.



Señaló que han aumentado los fallecimientos debido a las fiestas de diciembre y de enero. Indicó que hasta ahora no ha sido vacunado todo el personal de la Unidad Covid.



Sólo 30 personas han sido beneficiadas con la vacuna y faltan 70 personas. En Iguala hay mil 352 casos confirmados, 176 defunciones y 94 activos.



En la Unidad Covid hay tres egresos, dos ingresos, dos decesos y 16 pacientes. Jaimes Herrera comentó que los hospitales del IMSS, ISSSTE y General están llenos y agregó que la Secretaría de Salud le ha solicitado ampliar la atención en la Unidad Covid con más camas, a lo que respondió que ’el problema no son las camas, sino el personal médico necesario y los insumos para atender a los pacientes.’



Agregó que aún no se tienen cuantificadas por el registro civil todas las personas que han fallecido por Covid en sus casas, ’que seguramente son muchas’, dijo.



El presidente municipal insistió en que Iguala debe ser considerada como semáforo rojo y no naranja para poder tomar medidas más drásticas que garanticen una menor circulación de las personas, sobre todo en negocios que no han cumplido con horarios de cierre a las 11 de la noche.



Insistió en que debe haber mayor vigilancia y participación del gobierno estatal y de la Cofepris en Iguala para tomar medidas más estrictas en negocios que permiten fiestas y actos masivos, el cumplimiento del cierre de negocios a las 11 de la noche, entre otras medidas que requieren del apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.



’Como municipio tenemos limitaciones para actuar. Sólo lo hacemos a través de Reglamentos en negocios de la vía pública y algunos otros’.



Por último, comentó que en su administración hay personal que ha solicitado incapacidad para no trabajar utilizando de pretexto la enfermedad ’y los hemos visto en las calles almorzando sin precauciones’, y aseveró que se tomarán medidas administrativas y médicas para garantizar que el personal que está en condiciones de atender a la población lo haga.