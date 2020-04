SinAlimentos en plena cuarentena, denuncian miles de mexiquenses

Toluca, México.- El Hashtag #SinAlimentos rompió tendencias en Twitter con miles de twitteros que posicionaron más de 47 mil mensajes de protesta en la red social. La principal demanda es que las autoridades estatales y federales implementen un programa que garantice la alimentación de las familias que lo necesitan para sobrevivir esta cuarentena por Covid-19.

La denuncia fue tendencia número uno en el Estado de México, sigue posicionada en las primeras tendencias de los municipios más poblados del Estado de México: Toluca, La Paz, Nicolás Romero, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, y se mantuvo en las principales tendencias del país.

La denuncia tiene el objetivo de exigir un programa de cobertura total para dotar de alimentos a todos los mexiquenses que lo necesitan, ya que, según datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el Estado de México, a partir de las medidas por la pandemia, se perdieron 50 mil empleos. El comercio informal es otro sector gravemente afectado por la pandemia, pues el 60 por ciento de la Población Económica en México se dedican a estas actividades y han visto mermados sus magros ingresos.

Los mexiquenses exigen al gobierno de Alfredo Del Mazo que implemente un verdadero programa de dotación de alimentos. El anuncio de que la cuarentena en México se extenderá hasta el 30 de mayo preocupa ya a miles de mexiquenses que se quedaron sin reservas alimenticias y lo denunciaron en redes sociales.

’Nos dicen que nos quedemos en casa, no podemos salir a trabajar, pero ya no tenemos más que comer. Necesitamos alimentos, claro que el tenemos miedo al virus, pero tengo más miedo de que mis hijos se queden sin comida’, expresó en un video difundido en Twitter, la señora Anabel, habitante del municipio de La Paz.

A través de Twitter los mexiquenses aseguraron que si esta demanda no se atiende urgentemente, la próxima epidemia será por hambruna; aseguraron que seguirán utilizando las redes sociales para difundir sus demandas hasta que el gobierno estatal y federal los atienda.