SINALOA CONTRIBUIRÁ EN LA ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES CON VIH/SIDA

Como un hecho histórico en México al ser uno de los países que busca erradicar la Hepatitis C y tratando en un primer momento a la población de alto riesgo, en un primer esquema se va a tratar a los pacientes que tengan VIH/SIDA y Hepatitis C, para en una segunda etapa atender a los usuarios de drogas intravenosas y drogas inhaladas, sectores en los que el número de personas con Hepatitis es muy alto.





El Dr. Juan Manuel García Díaz, jede del Departamento de VIH/SIDA-Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), menciona que actualmente se están llevando a cabo los trabajos de la fase de planeación e implementación de esta nueva estrategia para el





’Estos tamizajes los vamos a realizar de manera paulatina y al paciente que resulte reactivo se le harían pruebas complementarias para buscar el virus, si está activo se va a tratar; los medicamentos para Hepatitis C en pacientes con VIH van a estar disponibles a partir de este año, el tratamiento para Hepatitis C es muy bueno, son unos nuevos fármacos que tienen un 95% de efectividad; la mayor parte de los pacientes que tengan Hepatitis C activa y que les demos tratamientos podremos curarla, a diferencia del VIH la Hepatitis C es curable en un término aproximado de 12 semanas’, explicó.







Anteriormente estos medicamentos eran de muy difícil acceso, se sabe que en México, solamente el 1% de los pacientes con Hepatitis C se ha tratado por el costo que implica la adquisición de estos fármacos, sin embargo el programa de VIH-SIDA, además de brindar anti retrovirales para el tratamiento de esta enfermedad, va a tener anti virales de acción directa para tratar Hepatitis C de manera gratuita, destacó el Dr. García.







Asimismo confirma que ya no es inaccesible este tratamiento ni el diagnóstico, de tal manera que viene a favorecer mucho a las personas que tengan VIH y Hepatitis C, ya que se les va a curar de esta última enfermedad, quedando solamente con el tratamiento efectivo para VIH con los fármacos con los que cuenta el estado.







Es así que en coordinación con CEPTCA, posteriormente se buscará en las personas recluidas en los centros de rehabilitación el diagnóstico de Hepatitis C, y todo aquel que se corrobore el diagnóstico se le va a iniciar un manejo médico por 12 semanas para curarlos de esta enfermedad que suele evolucionar a un cáncer de hígado o a una cirrosis hepática si no es tratada.







De esta manera, lo que se busca es disminuir la mortalidad por Hepatitis C tanto en pacientes con VIH como en pacientes que tengan el uso de drogas intravenosas y drogas inhaladas.