¿Sincronía y manejo?

Discrepancia mediática por cifras de Coivd-19

Extraña el mismo porcentaje de fallecimientos

Si son sospechosos…¿por qué no aplican la prueba?



ASÍ como llama la atención la sincronía de cuatro diarios internacionales (tres estadounidenses y uno español) en el manejo de información discrepante acerca de las víctimas mortales por Covid-19 en el Valle de México, también asombra la coincidencia del porcentaje de fallecimientos a nivel nacional en las últimas tres semanas, promediando el 10% de los casos confirmados como positivos.



En efecto, por un lado, los rotativos manejaron información diferente con la cifra oficial de muertes ocasionadas por la pandemia, asegurando que el gobierno mexicano oculta el número real de decesos y, por el otro, no pasa desapercibido la coincidencia del promedio de muertes que diariamente informa el subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL.



Al margen de a quién le asista la razón, donde no existe la menor duda es en la extraña sincronía editorial de los medios de comunicación extranjeros y el porcentaje promedio del 10% de fallecimientos por Covid-19, que reporta a diario el gobierno federal.



En opinión de LÓPEZ-GATELL, las redes sociales maximizaron la información de los diarios extranjeros, destacando-sin mencionar sus nombres-personas ligadas a pasadas administraciones, con negocios de las industrias farmacéuticas y de los insumos de la industria de la salud y, otros más, con aspiraciones políticas.



La discrepancia pone en tela de duda la veracidad del informe diario oficial, a pesar de que el subsecretario de Salud acepta que el número de muertes podría incrementarse si el diagnóstico por dictamen confirma que otros pacientes murieron por causas ajenas al Covid-19.



Con el objeto de recobrar la credibilidad y que la sociedad mexicana entienda realmente la emergencia sanitaria que se vive en el país, el subsecretario de Prevención y Difusión de Salud debiera transparentar el número real de fallecimientos por la pandemia y las defunciones naturales que suceden diariamente al término natural del ciclo de vida.



Del mismo modo, HUGO LÓPEZ-GATELL debería eliminar los casos sospechosos mediante la aplicación de la prueba de laboratorio que confirme o deseche el contagio. Por lógica simple, las personas consideradas como sospechosos de infección por el coronavirus deben presentar al menos un síntoma derivado de esa agresión a su salud.



Ahora bien, si las cifras diarias acerca del avance y efectos de la pandemia por alguna razón obedecen a la manipulación, por lo menos el actual vocero de la salud debería alternar otros porcentajes en los casos de defunciones. Desde el 15 de abril a la fecha, tal parece que existe una consigna de que el número de muertes sea lo más aproximado al 10% de los casos positivos.



De nueva cuenta, el clásico dicho: ’no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas’.



DESDE EL BALCÓN:

Vaya actividad que viene desplegando gobernantes, servidores públicos y legisladores en el marco de la actual emergencia sanitaria.

En Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA supervisó la entrega de despensas alimenticias, acción que inmediatamente polarizó la opinión pública. Por un lado, quienes consideran que no es una actividad propia del mandatario y, por el otro, quienes afirman que se trata de un gesto de solidaridad del gobernante a gobernados.

Los senadores AMÉRICO VILLARREAL GUERRA (Morena) e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA (PAN)- ambos con legítimas aspiraciones políticas-se dieron baño de pueblo repartiendo despensas, el primero, y sandías, cañas y cebollas, el segundo.

En Matamoros, la pandemia les ’cayó como anillo al dedo’ en sus respectivos proyectos políticos futuristas al secretario de Bienestar, ALBERTO GRANADOS FAVILA, a la directora de Espacios Públicos, MIRY LEAL, y al regidor DAVID BEDARTE quienes andan desatados ’sanitizando’ las colonias (regando con agua y cloro, calles y banquetas) y entregando despensas a personas de no tan escasos recursos económicos. El regidor BEDARTE, además, se estrena como difusor digital de lo que podría interpretarse como acciones anticipadas de proselitismo. Por cierto, debería eliminar los saludos a amigos y compadres en la transmisión en vivo para darle mayor seriedad al trabajo social y evitar que se confunda con una campaña política.

El arresto con droga y arma de RODRIGO IVÁN SÁNCHEZ CANTÚ, secretario particular de GRANADOS, podría descarrilar el proyecto político de titular municipal de la SEBIEN.

Vamos, hasta la exacaldesa panista LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, dejó el ostracismo de casi cuatro años y se plantó en un crucero a regalar cubrebocas. En la tierra de Rigo Tovar (y en el Congreso Local) aún no se olvidan las ratería y actos de corrupción que se cometieron durante ese trienio.

Finalmente, como que no resulta lógico que esta ciudad fronteriza encabece la lista de contagios del coronavirus a pesar de la intensa campaña de ’sanitización’. Del mismo modo, es incongruente que Tamaulipas se encuentre en pleno período de propagación del virus, a pesar de que adelantó la Fase Tres de la contingencia. En ambos casos ¿quién o qué falló?



