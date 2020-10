Sindemia: COVID-19 y cambio climático

’Solamente aquellos que construyen el futuro, tienen derecho de juzgar el pasado’:

Friederich Nietzche



La llegada del SARS-CoV-2 al campo humano, ha revelado la ruptura y el desequilibrio con el campo de la biología y la naturaleza. La inestabilidad obliga a visibilizar la enfermedad como un reto en donde no solo está en juego el combate médico contra el virus. Muestra además que el alimento delCOVID-19 no solo es biológico, ya que tiene una retroalimentación que proviene del campo económico y socio-cultural.



Prácticamente desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que las enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión, han complicado el manejo de la pandemia provocando un elevado nivel de mortalidad. Tales enfermedades representaban ya una epidemia de salud en todo el planeta, y por supuesto en México. Previo a la sindemia por COVID-19, la OMS reconocía que la pandemia por obesidad, desnutrición y el cambio climático, representaban el desafío más importante para la supervivencia del ser humano. En eso estábamos cuando llegó el SARS-CoV-2.



Por sus efectos y consecuencias, el virus representa un reto científico en el que se han movilizado diferentes campos del conocimiento para lograr su contención. Por ello, al ’constructo post-sindemia’ se han sumado científicos sociales como antropólogos, sociólogos, psicólogos e incluso economistas, quienes han propuesto una nueva definición para identificar al SARS-CoV-2.



Los científicos proponen el término de SINDEMIA que es un concepto desarrollado con una perspectiva multidisciplinaria que se refiere a problemas de salud que afectan a la población en su contexto económico y social. La nueva categoría científica pretende demostrar la complejidad de las enfermedades a través de factores sociales, económicos, psicológicos y biológicos que se interrelacionan para dar forma a problemas de carácter emergente que también tienen consecuencias en la salud mental de las personas como es el caso del COVID 19.



M. Singer señala que el término de Sindemia se puede definir como ’la agrupación de dos o más enfermedades dentro de una población que contribuye a, y resulta de, las desigualdades económicas y sociales’. El concepto proporciona una ventana nueva y diferente para entender las enfermedades, y poder dilucidar las posibles intervenciones para mitigar sus efectos. Estamos ante una nueva normalidad que implica un cambio de paradigma, y obliga a los gobiernos a enfrentar los problemas de salud pública desde una perspectiva holística y multidisciplinaria.



La ’perspectiva sindémica’ requiere reconocer que los problemas sociales y económicos afectan a los problemas médicos. No son dificultades aisladas, están interconectadas. Por esta razón, el virus, las enfermedades crónicas no transmisibles, la salud mental y los efectos del cambio climático, se interrelacionan, y son también la consecuencia del desequilibrio que ha provocado el ser humano con la naturaleza. La naturaleza, en un sentido aristotélico, está poniendo orden al caos pre-existente.



El ’enfoque sindémico’ subraya que los factores socio-económicos como la pobreza, la migración, el racismo, la discriminación, la violencia, así como la marginación están asociadas con la salud mental, la diabetes, la obesidad o la hipertensión, y en el contexto actual, con el COVID-19.



Por ello, no están lejos de la verdad científica quienes sostienen que las políticas comerciales de los grandes corporativos de alimentos que limitan la alimentación básica a dietas con altos contenidos de azúcar y carbohidratos, han creado un ambiente ’obesogénico’ que incrementa el riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes.



Tsenkova Lee y D. Childhood Carr sostienen además que la violencia crónica afecta los procesos metabólicos del eje Hipotálamo-Pituitaria-Suprarrenal, y altera los procesos alimentarios, así como los factores de protección frente a las enfermedades.



Hay quienes con la evidencia científica existente, aún se rehúsan a entender y reconocer que, las comorbilidades han impactado en el alto nivel de mortalidad provocado por el virus, y se resisten a ver que el mundo antes conocido ha cambiado. La nueva normalidad requiere ’enfoques y perspectivas renovadas’.



Resulta explicable entonces que, en medio de una batalla política electoral como la que se vive en México, los políticos partidistas, no entiendan que las nuevas enfermedades requieren un esfuerzo colectivo y holístico.



Al contrario, como aves de rapiña se inclinan por el insulto barato, y la falsa diatriba. Las rutas que impone el virus pasan por mitigar los efectos sociales, económicos y culturales de un modelo económico que ha perpetrado la pobreza y la discriminación.



El virus ha revelado que ’solidaridad y la sostenibilidad’ deben guiar las políticas públicas y el esfuerzo colectivo, a pesar de que algunos ciegos no solo lo son de los ojos, sino del entendimiento. ’No hay peor ciego que el que no quiere ver’.



