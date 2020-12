Sindicato de INFONAVIT presentó emplazamiento

EL SINDICATO DEL INFONAVIT PRESENTO SU EMPLAZAMIENTO A HUELGA EN DEMANDA DE UN INCREMENTO SALARIAL DE POCO MAS DE DOS MIL PESOS PARA TODAS SUS CATEGORIAS



+Taxistas exigen nueva tarifa en la Ciudad de México



+Exhorta el ISSSTE a utilizar el cubre bocas siempre



CIUDAD DE MEXICO .- El Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT presento ante las autoridades competentes su emplazamiento a huelga para la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo en demanda de incremento salarial y mejoramiento de varias prestaciones, con vencimiento el 21 de enero.



El arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones señalo que el día primero de diciembre se presentó el emplazamiento, como se acordó en asamblea sindical, con una altísima participación de los trabajadores, quienes no obstante también han mostrado su interés en que ambas partes ratifiquen su disposición al diálogo.



El dirigente sindical, quien fuera también presidente del Congreso del Trabajo, agradeció el apoyo de las organizaciones que integran el movimiento obrero organizado, el cual han hecho patente, por lo valioso que se representan esas acciones como parte del movimiento sindical en beneficio de la clase trabajadora .



Destacó que afortunadamente las autoridades del INFONAVIT que encabeza Carlos Martínez, se han mostrado dispuestas al diálogo y han observado con interés el pliego petitorio en donde se considera como incremento salarial de 2051.02 pesos mensuales para cada categoría.



Añadió que se está solicitando también incremento en ayuda para transporte, así como en educación, así como en a ayuda para despensa gastos médicos y otras apoyos sociales’, detalló. Riva Palacio Pontones.



Por lo pronto dijo que junto con la administración se está poniendo especial cuidado en la somatización para darle seguridad a los que asisten a la institución a que estamos sanos y no contagiamos a los que asistan.



Eso lo estamos haciendo con la administración y están de acuerdo. Los compañeros que estén laborando en forma presencial recibirán un apoyo económico parta que de alguna manera puedan gozar de la seguridad de que pueden ir a las oficinas del instituto con toda la tranquilidad del mundo.



Igualmente en donde se detecta algún brote y de inmediato de hace una sanitizaicon de las oficinas. ’Creo que le estamos dando mucho apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que nuestros compañeros salgan lo menos posible.



’Pedimos al personal que da servicio no salgan a comidas o reuniones, porque es una verdadera irresponsabilidad que no les pidamos a los compañeros que se mantengan en sus casas o en sus centros de trabajo, porque eso nos va a dar resultados positivos, por ello nos estamos cuidando unos a otros.



Destacó que con la participación de la gran mayoría de los sindicalizados, la comisión negociadora llegara a las negociaciones con un importante respaldo para la revisión salarial y el pliego petitorio en donde se busca beneficiar a los que menos ganan.



EXIGIMOS LA TARIFA QUE NECESITAMOS PARA MOVER A LA CDMX



Los concesionarios del transporte público de pasajeros en la ciudad de México, integrados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) fueron esta mañana al Zócalo para exigir a la Jefa de Gobierno lo que como trabajadores y movilizadores de los ciudadanos de la capital del país les corresponde: una tarifa justa que se equipare a los 9.15 pesos del resto del país, ya que han sido fuertemente afectados no sólo por la pandemia, sino los últimos 30 años por las políticas públicas de los diferentes gobiernos.



El vocero de los transportistas este día, Francisco Carrasco destacó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo realizó un reconocimiento tácito la semana pasada a la necesidad de los transportistas de obtener una tarifa justa, al decir: ’Este año se les dio un subsidio de hasta seis mil pesos en algunos casos, al mes, para evitar el incremento a la tarifa. Se va a entablar pláticas con ellos por parte del secretario del Movilidad y lo que estamos buscando es que lleguen a un buen acuerdo con la Secretaría de Movilidad’.



Pero ni ella ni el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, han hecho contacto para llegar a ese acuerdo. Además, aclaró, ’este año se nos dio el subsidio y en el mensaje críptico de los políticos pareciera que fue todo el año. Pero no, no fue todo el año. Fueron sólo algunos meses, 5 para ser exactos y no llegó a todos’.



Además, explicó que el acuerdo fue recibir esos 5 meses de subsidio mientras analizaban el monto del incremento, y no que esos 5 meses serían un mejoralito para seguir igual. Y, por si fuera poco, explicó, más adelante, con la pandemia, la Jefa de Gobierno lo publicitó como una ayuda por los efectos del Covid 19, lo cual demuestra cómo engañan a la gente porque ese subsidio fue logrado antes de la emergencia sanitaria.



Para hacer hincapié en sus demandas por alcanzar una tarifa justa, Carrasco recordó, a nombre de sus compañeros, que en 1994 la tarifa tenía un costo de 2.50 pesos y ahora, 26 años después cuesta 5 pesos. Es decir, se incrementó un apenas 100 por ciento.



En tanto, el precio del combustible estaba ese año en 1.35 pesos y hoy fluctúa en los 20 pesos. Es decir, se incrementó alrededor de 1,381 por ciento. Mientras la inversión en un microbús en 1993 era de alrededor de 90 mil pesos y hoy el costo de un autobús en las condiciones señaladas por la Secretaría de Movilidad es de 1 millón 750 mil pesos. Es decir, 1,844 por ciento es el incremento.



Y acerca del subsidio que han recibido este año, destacó que, ’si bien sirvió para ayudarnos a seguir prestando el servicio, no resuelve el problema de la falta de tarifa que venimos arrastrando desde hace más de 25 años. En términos médicos, son un placebo que sirve para que uno sienta que lo curan, pero nada de eso ocurre porque los 4 mil pesos para el servicio tradicional u hombre-camión y los 6 mil para corredores de transporte convertidos a empresa sirven para sólo 3 o 4 días de combustible’.



Recordó que están con una tarifa 46% por debajo del resto del país y 60% respecto del Estado de México. Y para estar al parejo de las demás capitales ’deberíamos cobrar al menos 9.18 pesos sea mediante la tarifa o subsidio o una combinación de ambos’.



Y advirtió Carrasco a la Jefa de Gobierno, quien es la que toma las decisiones, que ’una vez que definamos realizar una gran movilización, no habrá llamado al diálogo que nos pare, porque ya vimos que carecen de palabra para cumplir con las demandas de quiénes si luchamos día con día para ganarnos el sustento de nuestras familias, por quienes a diario nos arriesgamos para poder dar el servicio y subsistir’…



EXHORTA EL ISSSTE A USO DE CUBREBOCAS ANTE REPUNTE



En esta temporada de frío, tradiciones decembrinas y tras repunte de casos COVID-19 en algunas entidades del país, especialmente en la Ciudad de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas como uso de cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, reducción de la movilidad social y abstenerse de realizar festejos colectivos.



El Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, pidió a las familias tener presente que los riesgos de la pandemia siguen vigentes; estamos en un momento crucial para no retroceder en el combate de la propagación del coronavirus y evitar pérdidas humanas. Cuidarnos es responsabilidad de todos, subrayó.



Por su parte, el responsable de Programas de Atención Especial y encargado de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, Miguel Ángel Nakamura López, destacó que de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se debe mantener un uso permanente de cubrebocas en lugares cerrados o aglomerados, como transporte público, oficinas y centros comerciales.



Esta medida protege a quien lo porta y a los que están alrededor, por lo que el especialista de la Dirección Normativa de Salud reiteró las consideraciones para seleccionar y usar de modo eficaz el cubrebocas.



En cuanto a sus características, dijo, ’los mejores materiales son los repelentes a líquidos y que permiten el flujo de aire adecuado para que no nos ahoguemos’. Recordó no utilizar los cubrebocas que traen válvula ya que favorecen la exposición de saliva o secreciones respiratorias al medio ambiente, que podrían transmitir la enfermedad a otras personas.



En referencia al diseño dijo que ’debe tapar por completo desde la nariz hasta la barbilla, tener un sistema de ajuste efectivo para fijarlo al rostro y evitar que se requiera tocarlo frecuentemente para acomodarlo; además de elegir la talla correcta.’



Respecto a la frecuencia con que se debe cambiar afirmó: ’un cubrebocas para mantener su eficiencia debe permanecer seco, en el momento en que se humedece ya sea reutilizable o desechable debemos cambiarlo’.



Una vez colocado un cubrebocas, éste no debe tocarse o manipularse y el retiro correcto se hace sosteniendo las cintas de ajuste que van en las orejas o la nuca; si es desechable depositarlo en un recipiente de basura con tapa. Los reutilizables deben colocarse en una bolsa de plástico exclusiva para este fin, hasta su correcto lavado y desinfección para uso posterior.



Por último, Nakamura López puntualizó que la eficacia de cada una de las medidas para prevenir contagios, como el uso de cubrebocas, no funcionan si se aplican de manera aislada, en cambio, si se combinan las medidas de protección personal, higiene frecuente de manos, sana distancia y quedarse en casa, es posible contener la propagación, en tanto avancen los procesos y estrategias de vacunación, destacó….



