Sindicato estatal de Maestros se adhiere a Morena en Edomex

Con la advertencia de que no permitirán represalias a las maestras y maestros, Morena dio la bienvenida a los integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) en su adhesión al partido, para ir en conjunto hacia el próximo proceso electoral.



Durante el evento de adhesión, Por la revalorización del magisterio, los docentes provenientes de 13 regiones de la entidad, se pronunciaron por formar parte de los nuevos cambios y ciclos para transformar la entidad.



El diputado Maurilio González Hernández, presidente del Consejo Estatal del partido, reconoció el papel de los docentes como agentes del cambio social y que la suma del gremio permitirá avanzar en la transformación del actual régimen estatal, combatir la corrupción y la impunidad.



’Ya hay una decisión del pueblo mexiquenses por lograr el cambio, por combatir la injusticia, la falta de oportunidades, la corrupción y los privilegios de aquellos que crearon el régimen anterior’, sostuvo el también líder de la bancada de Morena en la entidad.



Recordó que desde la Legislatura local, y los municipios se trabaja para transformar a la entidad. Y esta en marcha el Parlamento Abierto que busca concretar una nueva Constitución en el estado.



’El cambio no lo podrán parar las resistencias absurdas, ni las persecuciones injustas, haremos valer la fuerza que tiene el movimiento de millones de mexiquenses’, advirtió Hernandez.

El delegado estatal del Comité Ejecutivo Nacional, Isaac Montoya reconoció la decisión del magisterio para sumarse ’al lado correcto de la historia".

En su intervención, el líder del Sindicato, Abraham Saroné Campos informó que las maestras y maestros mexiquenses cerraron un ciclo, y tomaron la decisión de construir su destino.

’Este momento histórico reclama la intervención de hombres y mujeres libres, bajo el legítimo derecho de buscar oportunidades a través de una política ética y congruente’, apuntó.



El dirigente magisterial dijo que hoy los maestros y ciudadanos aspiran a ser escuchados , y contar respuestas a sus preocupaciones.



’Vemos en Morena la oportunidad que tenemos los docentes de seguir contribuyendo no solo en el aula, sino en lo social’, indicó.



Ante la duda de docentes por posibles represalias del estado por sumarse a Morena , el senador Higinio Martínez Miranda advirtió a los operadores del gobierno mexiquense que no lo intenten.



’Alfredo del Mazo, Ernesto Nemer y Gerardo Monroy, dejen a las profesoras y profesores que actúen con libertad. No son sus tutores, no son sus capataces, no son los dueños del sindicato, ni de su decisión libre, y tampoco de la entidad, no la gobiernan sólo la administran’, advirtió.



Refirió que antes había una sola opción pero ya no, y los maestros no solo quieren mejores salarios, si no un mejor estado, donde sus familias no padezcan la delincuencia, ni la falta de oportunidades, y donde se garantice la atención médica por las cuotas que les descuentan.



’Esta alianza se tiene que sellar para corregir eso, aquí no hay certificados de impunidad y ustedes nos van a apoyar’, insistió el senador.



En el evento estuvieron alcaldes de Toluca, Metepec, Tultitlán, Xinacantepec, Almoloya de Juárez y Amanalco.



También respaldaron la suma del magisterio los diputados locales: Nazario Gutiérrez, Azucena Cisneros, Bryan Tinoco, Faustino de la Cruz, Nancy Nápoles, María del Rosario Elizalde, Emiliano Aguirre, Karina Labastida, Max Correa, Violeta Nova, Monserrat Ruíz, Mónica Álvarez, Margarito González, Mariana Uribe, Juan Pablo Villagómez, Jorge García, Julio Hernández, Rosa María Zetina, Rosa María Pineda, Elizabeth Millán, Julieta Villalpando, María de Jesús Galicia, Alfredo González y Anais Burgos.