Sindicato presiona al gobierno de Ecatepec para recibir más de de #mil 500 millones de pesos en privilegio; líderes violan las medidas sanitarias en plena pandemia por Covid-19

Ecatepec, Méx._El Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym) de Ecatepec sacó de sus casas a cientos de trabajadores para manifestarse y exigir al gobierno municipal el pago de privilegios por más de mil 500 millones de pesos, entre ellas la entrega de contratos, regalos para los días del Niño y de la Madre y uniformes deportivos, a pesar de que 90% de sus integrantes no están laborando por la emergencia sanitaria de Covid-19.



María del Carmen Flores Ramírez, secretaria general del Suteym Ecatepec, convocó este lunes a los trabajadores sindicalizados a movilizarse para exigir al alcalde Fernando Vilchis Contreras la firma del convenio laboral de este año, el cual contiene diversas prestaciones superfluas que suman más de mil 500 millones de pesos.



Autoridades de salud locales calificaron este hecho como una medida irresponsable de la dirigente sindical, al sacar de sus casas a los trabajadores para manifestarse, a pesar de las medidas sanitarias que impiden la concentración de personas.



El ayuntamiento de Ecatepec cuenta con alrededor de ocho mil 200 trabajadores, de los cuales cuatro mil 583 son sindicalizados, en tanto que 2 300 son policías y el resto empleados de confianza.



El gobierno municipal destinó este año mil 593 millones de pesos para el pago de prestaciones laborales a los integrantes del Suteym, quienes del 2019 al 2020 recibieron incremento salarial de 6.3%.



Para el pago de prestaciones salariales de trabajadores sindicalizados como becas y aguinaldo de 100 días, el gobierno municipal destinó presupuesto de mil 16 millones 550 mil 993 pesos, más 79 millones 854 mil 310.60 pesos para otras prestaciones laborales.



Los trabajadores sindicalizados del DIF recibirán este año 88 millones 421 mil 207.16 pesos en salarios y prestaciones por 47 millones 314 mil 193.32 pesos.



En el caso de Sapase, el organismo destinó 247 millones de pesos para prestaciones salariales y 113 millones para otros apoyos.

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, los gobiernos federal y del Estado de México recortaron el presupuesto que distribuyen a los municipios de la entidad, entre ellos Ecatepec, que registran crisis económica por la falta de recursos económicos para hacer frente a las necesidades de la población.



No obstante, la dirigencia local del Suteym amaga con realizar protestas y movilizaciones para exigir la firma del convenio laboral que suscriben cada año con autoridades municipales, aunque en esta ocasión su exigencia se realiza en el marco de las emergencias sanitaria y económica generadas por la pandemia del Covid-19.



A pesar de que alrededor de 90% de los integrantes del Suteym suspendieron actividades por ser mayores de 60 años de edad, estar en el rango de población en riesgo o realizan labores desde sus casas, los dirigentes de la organización exigen diversos privilegios, como la entrega de regalos por los días festivos y ropa deportiva.



El gobierno de Ecatepec informó que pese a la grave crisis financiera por la que atraviesa el municipio por la caída de 94% en la captación de ingresos propios, no ha dejado de pagar puntualmente los salarios de los 4 mil 500 empleados sindicalizados que permanecen en sus casas.

Asimismo, ofreció de manera respetuosa a los representantes del Suteym el pago de las prestaciones laborales y que sean solidarios con la situación que enfrenta el ayuntamiento, sin encontrar respuesta positiva.



Las autoridades locales insistirán en el diálogo con la dirigencia del Suteym para llegar a acuerdos que beneficien a la población de Ecatepec.