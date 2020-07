Sindicatos y empresarios de Jalisco rechazan el semáforo rojo y dicen que es necesaria la colaboración de la federación

+Rechazan en Jalisco el semáforo rojo



+Denuncian plataforma falsa de Bienestar



+López Obrador gobierna igual a Peña Nieto



CIUDAD DE MEXICO .-Es necesaria la colaboración y transparencia de la Federación en las estrategias de salud y de reactivación económica en el Estado de Jalisco, señalaron hoy en redes sociales diversas organizaciones Sindicales, como la CTM, CROC, y empresariales como la COPARMEX y la Cámara de Comercio.



En una carta publicada en redes sociales, destacan que están en desacuerdo con la decisión de modificar los parámetros de definición del semáforo federal. Esta decisión afecta a Jalisco, ya que una calificación de semáforo que proyecta una imagen completamente opuesta a lo que se vive en el Estado. Por el contrario, hemos sido uno de los estados más responsables en el tratamiento de la pandemia.



+Jalisco fue el primer Estado de la Republica en declarar medidas de prevención y distanciamiento social.



+Al día de hoy, la entidad se mantiene en el cuarto lugar nacional con menor tasa de incidencia en casos acumulados y el onceavo lugar con menos tasa de mortalidad.



+De acuerdo a lo que han reportado las autoridades, los niveles de ocupación hospitalaria en Jalisco se ha mantenido entre el 25 y 30 por ciento, gracias a nuestros equipos médicos, y a una rápida respuesta para aumentar nuestra capacidad hospitalaria que incluye la participación activa de la sociedad y la iniciativa privada.



Con base en estos parámetros no entendemos la necesidad de exponer a Jalisco como entidad de alto riesgo. La decisión no solo confunde a la población, afecta la certeza de la lentas y compleja recuperación económica y la percepción de seguridad para las inversiones en la entidad.



Los firmantes exhortan al Gobierno Federal a implementar medidas y prácticas de control de la pandemia que han sido exitosamente aplicadas en otros países, en los que ya se ha logrado disminuir el número de contagios , tales como:



1.-Uso generalizado de cubre bocas como una de las medidas sanitarias más importantes. Es necesario que las autoridades lo usen públicamente y pongan el ejemplo a los ciudadanos.



2.-Utilizar mecanismos unificados de trazabilidad de contagios para detectar y aislar a los enfermos de manera in mediata y contener la propagación del virus.



3.-Realizar más pruebas. La evidencia hasta el momento ha mostrado que los países que aplican más pruebas, han tenido más éxito en la contención de la enfermedad.



El sector productivo de Jalisco, de manera responsable y participativa respalda la labor de la Mesa de Salud Jalisco, que de la mano de expertos en salud pública ha dado lugar al Plan Jalisco COVIDF-19. Al día de hoy, la aplicación de dicho plan ha permitido que los indicadores epidemiológicos estén controlados, aun cuando tenemos la segunda ciudad más importante del país, dos aeropuertos internacionales y un puerto marítimo.



Es necesaria la colaboración y transparencia de la Federación en las estrategias de salud y de reactivación económica y social que hemos diseñado e implementado en Jalisco. ’¡Sólo unidos podremos salir adelante! ….



ALERTAN FRAUDE EN PLATAFORMA FALSA QUE OFRECE REGISTROS BECARIOS



La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detectó esta mañana una página denominada bienestarazteca.mx cuyo dominio fue adquirido en los últimos días, y que contiene información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes de educación media superior, utilizando material de difusión de esta institución, imágenes del aplicativo electrónico, así como enlaces NO SEGUROS a la plataforma oficial.



La página FALSA que ofrece el registro electrónico solicita en el botón ’Comienza tu Registro’ la CURP, Nombre de Usuario y Contraseña de las y los becarios, por lo que la Coordinación considera que puede estar relacionado con un intento de extorsión o fraude.



Asimismo, la plataforma falsa muestra el botón ’Grupo Bienestar Azteca’, que remite a una página de Facebook con el mismo nombre, administrada por elderecho.online.org, página que ya ha sido desmentida y señalada de fraudulenta durante la emergencia sanitaria, por utilizar el nombre de Becas Benito Juárez, los logos institucionales y el nombre Gob.MX.org. en su logotipo.



Una vez más hacemos un llamado a las y los estudiantes para que NO INGRESEN a ninguna página de internet que no sea la señalada por la Coordinación Nacional de Becas, ni proporcionen sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión y posible robo de su beca o identidad.



Las y los estudiantes deben evitar realizar su registro a través de grupos de Whats App, Facebook, ligas de Google, y cualquier sistema dudoso que les ofrezca un apoyo y les solicite datos personales.



Reiteramos que los únicos medios oficiales para obtener información y registrarse en el aplicativo electrónico, se pueden consultar en las cuentas oficiales…..



LA POLÍTICA SOCIAL DEL GOBIERNO MEXICANO, SIMILAR A LA DE GESTIONES NEOLIBERALES



La política social aplicada por el gobierno federal mexicano es semejante a la desplegada por las tres administraciones que le antecedieron, pese al discurso antineoliberal del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo la doctora Alma P. de León Calderón, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



En la tercera sesión del Primer Coloquio virtual del Área de investigación Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio (PPESyT), organizado por la Unidad Lerma, dijo que existe una ’continuidad en el crecimiento en protección social respecto de años previos’, pues los programas oficiales utilizan mecanismos vinculados con el neoliberalismo’, sobre todo relacionados con la focalización y las transferencias directas de recursos, ocasionalmente condicionados.



El régimen ha dejado de lado un esquema comunitario de política pública, así como la importancia del trabajo de actores que aportan experiencia, especialización e infraestructura para cumplir objetivos generales.



La profesora del Departamento de Procesos Sociales de la citada sede académica subrayó que si los instrumentos utilizados están asociados a un enfoque neoliberal y con ellos se quiere llegar a objetivos diferentes hay incongruencia y desconexión entre los medios y los fines que impiden obtener los resultados esperados.



En términos llanos quiere decir que si las autoridades se plantean alcances distintos a los obtenidos por gestiones anteriores, pero siguen usando herramientas idénticas, los efectos pueden ser los mismos que tanto se ha criticado.



De León Calderón anotó que en su artículo sexto, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) define como derechos la educación; la salud; la alimentación nutritiva y de calidad; la vivienda digna; el disfrute de un medio sano; el trabajo, y la no discriminación con base en preceptos constitucionales.



La política pública debiera entonces buscar la resolución de problemas enlazados a las garantías de la LGDS y abarcar criterios referentes al gasto social (erogaciones a programas públicos); la orientación temática (rubros dedicados al dispendio); los instrumentos (componentes que pueden estar vinculados a modelos neoliberales), y la institucionalización (nivel de reconocimiento y formalización).



En la conferencia Análisis de la evolución histórica de la política social en México, la investigadora destacó que el gasto público en los pasados tres sexenios ’creció igual que en la administración actual, pero esta tendencia viene de gestiones pasadas’.



La estabilización del gasto social como proporción del Producto Interno Bruto ha variado entre 9.6 y 11 por ciento en los últimos sexenios, lo que tiene que ver con disposiciones de la LGDS, que en su artículo 20 menciona que no podrá ser inferior al año fiscal anterior.



El rubro de la educación registra una tendencia a la baja, al haber pasado de 31.0 por ciento en 2013 a 28.2 por ciento a la fecha, mientras que seguridad social ha ascendido y la asistencia social y la salud se mantienen estables….



