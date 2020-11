Sindico de Chicoloapan Juan Bautista, da a conocer la ola de corrupcion que prevalece en el gobierno morenista de Nancy Gomez

Chicoloapan, Mex. -Tal y como lo dimos a conocer en este medio informativo hace ya algún tiempo casi al inicio de gobierno encabezado por la edil morenista, Nancy Gómez Vargas en el sentido de que este gobierno auguraba ser un total fracaso, pues la alcaldesa jamás tuvo decisiones y criterios firmes para gobernar ya que desde inicio de la presente administración han sido Samuel Ríos Reglado (papa) y Samuel Ríos esposo de Nancy Gómez, quienes gobiernan la administración.

Pero no conforme con ello, ahora el sindico procurador Jun Bautista ha decidido hacer público las anomalías que suceden en torno al gobierno de Chicoloapan, por principio de cuentas el funcionario dijo durante una sesión de cabildo hacer publico las irregularidades financieras que hay al interior, así como acciones autoritarias en contra de los derechos laborales de los trabajadores de OPSAPAS y DIF Chicoloapan.

Añadió Juan Bautista, que el tesorero hace llamadas telefónicas para humillar a la plantilla de trabajadores, además de que no hay transparencia en la cuenta publica y que ni siquiera le dan acceso a la información estratégica y lo peor que esta pasando es que se están llevando el dinero de OPDAPAS.

Se sabe que ante estos delicados señalamientos del sindico procurador de lo que sucede en el gobierno de Nancy Vargas, esta da muestras de titubeos y no acierta que decir en cuanto a esas acusaciones que según se sabe tiene al partido de MORENA partido a la mitad, pues DIF municipal y OPDAPAS son controlados por Samuel Ríos (papa) y servidores públicos del palacio, así como regidores, jefaturas y direcciones por Samuel Ríos (hijo).

Tan dura esta la bronca al interior de los morenistas en esta localidad, que hace días se supo que Nancy Gómez destituyo del cargo de presidenta del DIF a la mama de su esposo Samuel Ríos, la señora Silvia Moreno así como también a la directora de esta misma institución Diana Hernández bajo el pretexto de haber reprobado las pruebas de evaluación, en fin, seguiremos informando.