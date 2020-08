Síndicos y regidores de #Naucalpan enfrentan multas de entre 180 y 240 mil pesos



El primer síndico Maximiliano Alexander Rábago, dijo que las multas son injustas y advirtió que procederá legalmente.



Durante la toma de protesta del nuevo secretario jurídico de Naucalpan, Mario Chavarín Rossainz de Naucalpan, los miembros de cabildo le pidieron actuar de manera responsable, ya que enfrentan multas que van de 180 a 240 mil pesos, como consecuencia del mal manejo de laudos laborales y mercantiles que enfrenta el Ayuntamiento, por parte de su antecesor, Joaquín Arturo Colín Marín.



Destacó que en su caso actualmente las multas ascienden a 240 mil pesos, pero que para el cierre del año podrían llegar hasta 400 mil pesos y de seguir con el mal manejo, para todo el trienio, podrían alcanzar el millón.



’Son multas injustas, provienen del descuido del anterior secretario, junto con otros servidores públicos a los cuales estaré denunciando ante la Contraloría Municipal; las multas que en mi caso ascienden a más de 200 mil pesos, en ninguna hay una referencia a una omisión de su servidor, ni a una falta a la ley; hemos hecho lo debido, todos los miembros del cabildo’.



El primer síndico Maximiliano Alexander Rábago, dijo que las multas son injustas y advirtió que procederá legalmente en contra del exsecretario jurídico y denunciará ante la contraloría municipal a los actuales funcionarios de dicha secretaría y de la Tesorería, que no cumplieron con la instrucción que se les ha dado, para realizar pago puntual de las sentencias.



’Estos funcionarios públicos no han cumplido las órdenes del Ayuntamiento y no queda otra opción que la denuncia, y darle seguimiento al procedimiento, hasta que se sancionen a los responsables’.



Desean suerte a nuevo secretario.



El síndico le deseo mucha suerte al nuevo secretario del área jurídica, porque dijo, no está fácil; ya que dijo hay más ’sorpresitas’, temas que no han sido notificados; ya que el anterior secretario solo se dedicaba a patear el balón u ocultar litigios mal llevados, en lugar de resolver.



’El no haberlo hecho, nos tiene en una situación que, nunca antes había vivido el Ayuntamiento de Naucalpan; y no solo eso con una perspectiva de crecimiento espantosa’.



Al respecto, el regidor Rodrigo Gómez Orta señaló que hasta el momento, cada regidor debe casi 180 mil pesos de multas, es decir, prácticamente tres meses de sueldo; y pidió al nuevo titular del área jurídica, comunicación, pero sin mentiras. ’Sin que nos digan que todo está bien’.



En tanto, el regidor Anselmo Cruz señaló que se entiende que no se hayan atendido las sentencias por problemas económicos del Ayuntamiento, pero se han atendidos otros que no son urgentes.



’Muchos de estos asuntos tienen que ver con actuar de funcionarios de administraciones pasadas, pero es momento que se actúe, no puede ser posible que por irresponsabilidad o por interés hayan actuado así, sin ninguna consecuencia; el punto es que no se actuó conforme a la ley’.



Con Información Heraldo de Mexico