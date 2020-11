Síndrome de Tourette ’INVADE’ TikTok, se burlan de síntomas

El Síndrome de Tourette sin duda se ha convertido de las cosas más buscadas en las últimas semanas debido a la curiosidad de las personas que son usuarios de diferentes rede sociales como lo es TikTok ya que [email protected] Tiktokers llamaron la atención por su manera de hablar y los movimientos involuntarios en cada uno de sus videos, esto ocasionó curiosidad entre los usuarios de la plataforma.



Existen varios Tiktokers que se han vuelto tendencia por que sus videos se han vuelto virales, en esas grabaciones supuestamente tienen movimientos involuntarios y hacen sonidos entre las palabras, pero hay quienes afirman que es mentira, al menos dos personas en TikTok afirman tener el Síndrome de Tourette: blacksky_23 con 209.1K Seguidores y shiriwiis.uwu con 1M de Seguidores.



A pesar de algunos malos comentarios y criticas a las TikTokers hay quienes les gusta el contenido que comparten y lo mejor de todo es que son más los buenos comentarios que los malos pues consideran que es una manera valiente de compartir contenido a pesar del transtorno.

¿Qué es el Síndrome de Tourette?

Trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales.El síndrome de Tourette comienza en la niñez. Incluye movimientos repetitivos o sonidos no deseados (tics) que no se pueden controlar, como el parpadeo constante, el encogimiento de hombros o el uso intempestivo de palabras ofensivas. El tratamiento incluye el uso de medicamentos o psicoterapia.



Si usted tiene síndrome de Tourette, realiza movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados tics, con poco o ningún control sobre éstos. Algunos tics comunes son parpadear y carraspear. Es posible que repita las palabras, gire o, rara vez, diga palabras groseras repentinamente.



El síndrome de Tourette es un trastorno del sistema nervioso. Suele ocurrir con otros problemas, como:



> Trastorno de atención con hiperactividad (TDAH)

> Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

> Ansiedad

> Depresión



Se desconoce la causa del síndrome de Tourette. Es más común entre los niños que entre las niñas. Los tics suelen comenzar en la infancia y pueden empeorar al inicio de la adolescencia. Muchas personas eventualmente los superan.