¿Síndrome Kawasaki en México?

Caso en el Hospital Infantil, detectado

• Inflamación aguda por el COVID-19

• Edomex, regionaliza apertura económica



El deseo muere automáticamente cuando se logra: fenece al satisfacerse. El amor en cambio, es un eterno insatisfecho.

José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español.





Hace pocos días, en una plática con un médico de un hospital infantil me platicó que habían detectado dos casos del llamado Síndrome Kawasaki, cuyos orígenes no se establecieron con precisión.



Lo que inquieta a este y otros médicos de ese hospital, donde están atendiendo también a niños con coronavirus, es que el Síndrome Kawasaki, como se le conoce a un padecimiento infamatorio agudo en niños, podría estar relacionado al COVID-19.



Se están elaborando pruebas, pero las estimaciones de los médicos consideran que cuando menos uno, podría estar relacionado al coronavirus, luego que fue practicada una prueba en el menor con síntomas de erupciones cutáneas, inflamación de ganglios, moretones en varias partes del cuerpo y problemas cardiacos.



De acuerdo a médicos consultados por este reportero, son pocos los casos, pero las autoridades sanitarias que encabeza el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no han establecido protocolos para atención de niños que podrían llegar a los hospitales con coronavirus y síntomas de ese síndrome.

Se trata de un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que afecta los vasos sanguíneos y a órganos. Se han detectado casos en Europa, pero en Nueva York, donde se han dado decenas de casos de coronavirus, se detectaron a más de 100 niños con un ’misterioso síndrome’.



Incluso en aquellas naciones, con grandes recursos médicos no han podido establecer la relación con certidumbre. En nueva York, de los 100 niños con ese síndrome, tres fallecieron, mientras muchos más están hospitalizados no sólo en aquella populosa ciudad, sino en otros estados y al menos seis países europeos, especialmente en Francia e Italia.



Se estima que podría haber casos en España, pero no llevan estadísticas al respecto. No mencionan el número exacto de niños que son víctimas del coronavirus.



En París, detectaron un incremento de niños con el Síndrome Kawasaki, de 4 al año, a 15 cada mes. Un hospital especializado en esa enfermedad, lanzó la voz de alarma por los contagios de niños aunque no definió los orígenes de su contagio y otros detalles.



La revista de gran reconocimiento en el mundo médico, The Lacent, estima que los casos empezaron a llamar la atención al detectarse al norte de Italia casos. Es importante destacar que no todos los niños con Covid-19, sufren ese síndrome, pero continúan estudiando todos los casos.

Este es uno de los motivos por los que los niños no deben volver a las escuelas. Esto lo han asegurado médicos en Europa, en la que alertan sobre la forma en que el Covid-19 afecta a toda la comunidad y no únicamente a un sector de ella.

Las escuelas podrían convertirse en un semillero que dañaría la salud de los niños. En casos de gripa y otras enfermedades virales, los colegios son precisamente los sitios donde se contagian con gran rapidez.



En México, las autoridades sanitarias no han dado a conocer nada al respecto. No ofrecen estadísticas de niños enfermos y las tablas que presenta el doctor Hugo López, simplemente son generalizadas. No especifican nada. No dan datos de los muertos, ni la edad específica, ni los motivos de las defunciones. Manejar la información genérica es para evitar que cunda el pánico y la presión al gobierno en sus actividades cotidianas contra la pandemia.



PODEROSOS CABALLEROS: Alfredo del Mazo dará a conocer hoy el plan de la entidad mexiquense para el regreso a las actividades, el cual, adelantan, será regional, por etapas, ordenado y pensando en el empleo y en la economía familiar. En el caso de los municipios del Valle de México se hará en coordinación con la Ciudad de México, ha dicho Del Mazo, quien durante la coyuntura de la propagación del Covid-19 ha mantenido buena coordinación con el gobierno federal y el de la capital del país.



*** Para el gobernador de Tabasco, Adán López, el índice delictivo ha bajado 32 por ciento, y en este tiempo ha crecido la inversión y la ocupación hotelera. En entrevista, aseguró que hay una reactivación económica en el estado, e hizo un recuento de las que ya se han concretado, como es la llegada de la embotelladora Pascual; de una fábrica de válvulas en Cunduacán. Otro mundo al real que viven los tabasqueños.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Autocompara, de banco Santander, que dirige Ana Varas Arvizu, el comparador de seguros de auto de Santander y la plataforma de seguros en internet más potente del país, anunció que ofrecerá un descuento especial de hasta 25% en pólizas de seguro, descuento que nunca antes se había ofrecido, a fin de apoyar a los clientes a proteger sus autos sin salir de casa, en el contexto del COVID-19..



Además del descuento de hasta 25%, Autocompara tendrá disponible en su portal distintas alternativas y facilidades, como pagos fraccionados, meses sin intereses con tarjetas Santander, y pagos a través de tarjeta de crédito y débito.

