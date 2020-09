SINIALOA INICIARÁ JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA

La Secretaría de Salud de Sinaloa, dará inicio el lunes 28 de septiembre a las jornadas nacionales de vacunación gratuita para prevenir la rabia en perros y gatos y conmemorar con ello el Día Mundial de la Rabia, informó el Dr. Carlos Víctor Hernández Ramírez, Coordinador Estatal del Programa de Zoonosis de Sinaloa.



Detalló que, estas Jornadas Nacionales de vacunación antirrábica canina y felina, representa un orgullo para México y Sinaloa, ya que, durante el 2019 México fue declarado por la OMS libre de rabia canina y felina logrando con esto ser el primer país en el mundo en lograr este reconocimiento.



Por ello, indicó que estas actividades de vacunación antirrábica son indispensables para poder que las personas no se infecten con el virus de la rabia que trasmiten perros y los gatos, es importante vacunar a nuestros animales para evitar contagios.



’Ha sido preocupación del Gobernador del Estado y de nuestro Secretario de Salud siempre contar con la vacuna canina de la más alta calidad, la vacuna se produce en laboratorios de Francia de la sepa original Luis Pasteur, y es considerada a nivel mundial como la mejor vacuna para este fin, se importa al país mediante las más altas normas de seguridad y control de calidad su Aplicación es totalmente gratuita es compromiso de la secretaria de salud no bajar la guardia ante este mortal padecimiento, la atención a las personas agredidas por animales es altamente exitosa y se realiza conforme a la norma oficial mexicana’, comentó.



Este año se cumple con la versión #31 con estas jornadas de esta vacunación lo que ha permitido ratificar como sociedad la importancia que tiene el prevenir que presente rabia en los animales de compañía y en consecuencia en el humano.



Detalló que, en nuestro estado se aplican en promedio 300 mil dosis anuales para rebasar los 6 millones y medio de dosis aplicadas durante estas jornadas, Sinaloa es uno de los estados que ha sobresalido en esta lucha, se ha mantenido durante los últimos 33 años sin casos de rabia en humanos trasmitidas por perros y gatos.



Asimismo, señaló que, si bien los perros y gatos se han mantenido libres de virus que les afecta durante los últimos 24 años, la fauna silvestre continúa siendo un riesgo latente en todo el mundo, y en nuestro estado la sierra madre occidente comprende más de la mitad del territorio estatal aproximadamente el 60%, Sinaloa es abundante en fauna silvestre en donde se encuentra principalmente murciélagos, zorrillos, mapaches y otros pequeños carnívoros.



’Estos animales tienen un papel muy importante en la trasmisión de los animales domésticos y al humano, por estos motivos la vacunación de perros y gatos es imprescindible para cortar la cadena de trasmisión hacia personas’, advirtió.



Para reforzar que no se presenten casos de rabia en humanos se está realizando la semana nacional antirrábica y canina, se lleva al cabo en los 18 municipios del estado con la participación de más de 600 personas diariamente, conformado con personal de la Secretaría de Salud, IMSS, ayuntamientos, facultad de medicina veterinaria, escuelas técnicas y voluntarios, que visitan los domicilios para aplicar 24º mil dosis de vacunas en caninos y felinos sanos a partir del mes de edad.



Esta estrategia de vacunación, comprenderá un barrido caso por casa y puestos fijos, los cuales dependerán de la disponibilidad de cada uno de los municipios. En este año se reforzará las medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus con el uso de cubre bocas y sana distancia.