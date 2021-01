Situación del empleo al cierre de 2020

Malas noticias para la economía nacional: a pesar de las promesas del gobierno federal de que el año pasado se crearían dos millones de empleos, supuestamente formales, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nueva edición, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no solo se incumplió la meta sino además se perdieron plazas laborales.

Se detalla que de los 12 millones de personas que salieron de la Población Económicamente Activa en abril de 2020, a consecuencia de la pandemia por covid-19, hasta finales del año pasado ya habían regresado 9.5 millones, es decir aún 2.5 millones se mantenían fuera del mercado laboral.

De esos 9.5 millones de personas que habían regresado al mercado laboral 8.5 millones, es decir el 93%, lo hicieron como parte de la economía informal, lo cual significa que si bien ya tienen ingresos carecen de la protección social, como el acceso al servicio médico, pero tampoco cumplen con el pago de sus correspondientes impuestos

Según el informe del Inegi durante el último mes del 2020 se registró una disminución de 426 mil personas de la Población Económicamente Activa al pasar de 55.4 millones a 54.9 millones, de las cuales 2.1 millones se encontraban desempleadas y 52.8 millones ocupadas y aunque los trabajadores por cuenta propia decrecieron en menos 217 mil, se observa una recuperación en el volumen de trabajadores subordinados y remunerados de 253 mil personas.

Para diciembre, la población ocupada en el sector de la construcción disminuyó en 161 mil personas, mientras el sector terciario relacionado con los servicios aumentó en 164 mil personas ocupadas, impulsado por el crecimiento en el comercio de 356 mil personas.

En fin, no es necesario entrar en más números para establecer que ante el agravamiento de la pandemia, que ha obligado en varios estados diversas medidas de confinamiento, lo que ha provocado el cierre obligado de comercios y servicios con un alto riesgo de gran cantidad de cierres definitivos y, en consecuencia, se agudizarán el desempleo y las cifras económicas.

Si bien los cálculos más optimistas pronostican un crecimiento de la economía nacional en aproximadamente 4%, de presentarse un mayor desempleo en particular en el sector formal, se incumplirá esa meta y, en consecuencia continuarán las cifras negativas.

Una esperanza es que conforme se logre la vacunación masiva de la población en edad laborar, se revierta el cierre de comercios y servicios y, con ello, reactivar el empleo en el país.