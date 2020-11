Situación electoral en Estados Unidos

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos dejan varias lecciones acerca de cómo se ejerce la democracia en esa nación y dejan muchas dudas de lo que vendrá a futuro, máxime con las actitudes de Donald Trump, quien incluso está dispuesto a denunciar un presunto fraude ante sus tribunales para continuar otros cuatro años como inquilino de la Casa Blanca.

Una de ellas es que ya es tiempo de cambiar su sistema donde un colegio electoral donde están representados todos los estados pero con diferente cantidad de votos, y para un candidato sea declarado ganador debe tener al menos 270 sufragios, es decir, una elección indirecta aunque en el llamado voto popular sume más el candidato perdedor.

También, como nunca antes se había registrado, la nación se polarizó de tal forma que tanto en Washington D.C,, como en varias importantes ciudades existió el temor de violentas manifestaciones de protesta, por lo que tanto edificios públicos como locales comerciales fueron protegidos con vallas de metal y muros de concreto para evitar ser dañados, violencia que afortunadamente no se presentó.

Pero esa polarización ha sido creada y alentada por Trump, quien se ha comportado como el mejor modelo de mandatario populista, quien ha recurrido a mentiras y falsedades para defender su causa, al grado de que en las redes sociales, en especial twitter, varios de sus mensajes han sido marcados como carentes de fundamento, por lo que se ha establecido que esos textos deberían ser tomados con muchas precauciones,

En sus primeras declaraciones públicas, Biden se mostró totalmente cauteloso y recomendaba esperar al conteo final de todos los votos, en particular los emitidos anticipadamente y enviados por correo para que se definiera al ganador, pero en una actitud totalmente contraria y beligerante, tras un revelar un breve recuento de los estados donde mantenía una presunta delantera, Trump ya se declaraba ganador.

El problema es que los resultados no se tendrán en las próximas horas y podrían tardar varios días, lo que sí podría generar posibles actos de violencia, en especial de los seguidores de Trump quienes desean que continúe como presidente un periodo más.

Para finalizar, sobre quién resultaría mejor para México, Biden podría sería el menos malo, aunque para el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta a Trump, ya que así le conviene para él y su administración, aunque el empresario metido a político utiliza al tabasqueño para sus intereses personales, ajenos a lo que necesitamos en nuestro país.