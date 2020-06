Sobre caso Iberdrola; Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista no van a venir a saquearnos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia de prensa mañanera desde Texcoco, Estado de México que directivos de Iberdrola le enviaron una carta para informarle sobre su voluntad de seguir invirtiendo en México y su disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno, luego de que el alcalde de Tuxpan, Veracruz, acusó que la empresa española detuvo la construcción de una planta energética en el municipio por presuntos desacuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



EL Mandatario federal dijo, "recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen, en efecto, alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el gobierno".



El titular de Ejecutivo, adelantó que ya turnó la carta de Iberdrola a la Secretaría de Energía (Sener) y al director de la CFE para darle seguimiento al caso. En ella, aseguró, los directivos "están pidiendo una entrevista" con él, pero primero serán atendidos por dichas dependencias.



EL presidente informó, con una plantilla de mil 300 trabajadores y una cuota de mercado en México del 15%, Iberdrola tiene una capacidad instalada de más de 9 mil 100 megavatios (MW) repartida en 22 centrales -ciclos combinados, cogeneraciones, parques eólicos y fotovoltaicos- ubicadas en 13 estados.



"Que se entienda bien, señaló enérgicamente el presidente, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos’.



Se acabó eso", sentenció, luego de que recientemente acusara a la empresa española de dominar casi la mitad del mercado de la energía eléctrica particular en el país.



Pese a ello, el Mandatario pidió no adelantarse, pues afirmó que existe una polémica porque se están revisando contratos del gobierno ya que en otras administraciones se dio preferencia a empresas particulares.



"Tenemos un compromiso, lo estamos cumpliendo: que no aumente el precio de la luz. Si no rescatamos a la CFE, si sigue el desorden y el saqueo, si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés general de los mexicanos entonces sí van a seguir aumentando la luz", añadió.



De acuerdo con el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar, la construcción de la planta de Iberdrola iba a tener una inversión de mil 200 millones de dólares, de los cuales 40 millones ya se invirtieron en la compra del terreno y pagos de permisos, además iba a generar cerca de 2 mil empleos directos.



Aunque la empresa española no ha dado a conocer una postura oficial, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que el proyecto, que es la construcción de una planta de ciclo combinado en Tuxpan, sí se concretará, pero será la CFE la que realice la licitación.



Tras el anuncio del Presidente, el director general de CFE, Manuel Bartlett, confirmó que ya ha recibido la carta donde Iberdrola expresa su intención de llegar a acuerdos.



VIAJE A WASHINGTON NO TIENE FINES ELECTORALES



El Presidente dijo que tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para agradecer el apoyo de Donald Trump durante la pandemia y aprovechará para hacer un reconocimiento a los migrantes que no han dejado de mandar remesas a sus familiares en México.



Ante los cuestionamientos en el sentido de que es mal momento para visitar a Trump, dado que el periodo electoral en Estados Unidos, el Presidente dijo que no va por estos motivos y que siempre hará lo que sea en beneficio del país.



"Nos importa mucho la relación con Estados Unidos, es una relación de amistad y también es una relación económica indispensable, por eso mi viaje".



"Acerca de las críticas, tenemos que decidir y actuar con criterio; yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los mexicanos".



"No voy a cuestiones políticas electorales, es una vista de estado, que tiene qué ver con el inicio del tratado, que es de ayuda para México, por eso voy.



¿Y el riesgo? La política es como caminar en la cuerda floja, hay que correr riesgos".



"No voy a ir privado, voy a ir en avión de línea; aún no hay forma de ir directo de la ciudad de México a Washington; me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; y Alfonso Romo; es la comitiva; la fecha está por definirse".



AYER HUBO INTENTO DE AGRESIÓN EN REFINERÍA DE SALAMANCA



Ayer hubo intento de agresión en refinería de Salamanca El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que ayer se logró el aseguramiento de un vehículo con 12 artefactos explosivos que abandonaron a las afueras de la refinería.



"El día de ayer por la noche hubo un intento de agresión en donde se aseguró un vehículo con 12 artefactos explosivos que estaban dentro de un vehículo que abandonaron los delincuentes que agredieron a las fuerzas de seguridad; no ha habido otra cosa, pero sí se han tomado medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas que tiene el estado".