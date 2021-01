Sobre continuidad y reelección

Lirio Dení García Córdova





En su artículo titulado ’Reelección de diputados: buen momento para ajustar cuentas’, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, dirigente del Movimiento Antorchista Nacional, advierte a los electores del país -en cuyas manos estará la decisión de renovar un importante número de diputados en el Congreso de la Unión-, que para votar en favor de tal o cual candidato, conviene preguntarse quién de los que pedirán nuevamente su voto ha cumplido con las funciones para las cuales fue electo la primera vez, que es legislar; cuáles son los resultados de su trabajo, sus hechos concretos en favor de la población a la que representa. Esta recomendación vale tanto para la elección de diputados federales como para todos aquellos que este 2021 solicitarán un cargo de representación popular; sobre todo para quienes buscarán la reelección.

Es curioso que en las redes sociales del grupo político que antes era oposición y ahora se encuentra en el poder, ya no se aprecie una campaña de satanización en contra de las reelecciones, a pesar de que entre las figuras que adornan su propaganda oficial, se encuentra la imagen de don Francisco I. Madero, a quien le reconocen esa gran aportación al quehacer político nacional. No quiero pensar que sea porque un número considerable de su grupo está buscando repetir en los puestos que hoy ocupan.

En nuestro país, la gran mayoría de quienes han ocupado puestos de elección popular, y cuyo desempeño ha sido nefasto, por decir lo menos, tienen generalmente dos destinos: los unos desaparecen de la escena política, pues su gestión es tan mala, que saben que la gente no sólo no volverá a confiar en ellos, sino que aprovechará cualquier oportunidad para recriminarle su falta de palabra; los otros, buscan escalar en la estructura política para seguir viviendo del erario, por la vía del nepotismo, el favoritismo y la descomposición a la que se prestan, siempre cubriendo descomposición con mala praxis; sin embargo, este camino es un callejón sin salida que más temprano que tarde tiene fatales resultados.

El Movimiento Antorchista Nacional ha sostenido desde hace muchos años, que los líderes sociales no se dan en maceta. La formación cabal de un dirigente nacido de las entrañas del pueblo, que responda de manera sistemática al pueblo humilde al que representa, que se deje vigilar, que viva en una caja de cristal desde la que todos pueden observar lo que hace, lleva muchos años de formación teórica y práctica, de rendición de cuentas y de congruencia política.

No sólo no estamos contra la reelección, consideramos que es en manos del pueblo en las que está la última palabra para valorar el trabajo de quienes regresen a solicitar su apoyo; ellos deben ser los jueces implacables, los observadores cotidianos, el filtro último del quehacer político. No es un término lo que define el buen desempeño de un funcionario público, sino sus resultados. Por eso la invitación que hace el dirigente nacional está en su lugar. El pueblo debe valorar cómo se ha comportado cada una de las figuras electas en el tiempo en que ha fungido como representante. Para ello, el pueblo mismo debe mantenerse informado, buscar en la calle, en sus comunidades, en sus ciudades, en sus estados, las obras, los servicios, las leyes, los parámetros perfectamente medibles para tomar la decisión que, en los días que corren, cobran una importancia histórica.

En ese sentido, es grato encontrarse con los altos niveles de aprobación que los representantes del Movimiento Antorchista tienen en los distintos municipios que gobiernan, entre los que quiero destacar a la licenciada Maricela Serrano Hernández en Ixtapaluca, uno de los municipios más grandes del oriente mexiquense, que se adorna con un 92% de conocimiento y 67% de opinión positiva, así como el del biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, con 85% de conocimiento y 68% de opinión positiva, de acuerdo con encuestadoras de prestigio nacional como Covarrubias y asociados y Parametría.

Un dato positivo más que se suma a estos destacados líderes sociales que han entregado su vida a la lucha por lograr mejores condiciones de vida de los habitantes en el oriente del Estado de México: nunca han dejado los municipios que han gobernado. Una y otra vez rinden cuentas públicas, generalmente en eventos masivos y han sido los ciudadanos quienes han podido constatar, una vez sí y otra también, la congruencia de su discurso con su forma de vivir y sobre todo, la sensibilidad y tacto con los que han gobernado los municipios que representan. ¡Y eso es motivo de orgullo! ¡Enhorabuena!