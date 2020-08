Sobre el caso Marro, un llamado para que el Poder Judicial actúe con integridad, aplique la ley para que no haya impunidad: AMLO

En su conferencia de prensa llevada cabo en Tepic, Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el gobernador de esta entidad, Antonio Echeverría García, dijo que el estado de Nayarit ha tenido un cambio de 180 grados debido a que antes en esta entidad dominaba la violencia, actualmente es uno de los estados más seguros.



SOBRE EL CASO DEL MARRO



El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, llamó a autoridades del Poder Judicial, tanto federales como estatales, actuar con rectitud e integridad y "cumplir con lo que les toca" en el proceso contra José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, detenido en Guanajuato.



El titular de Sedena dio detalles sobre el operativo realizado el domingo en la madrugada y que culminó con la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, integrantes de este grupo criminal y la liberación de una empresaria, en el municipio de Juventino Rosas.



"El personal militar de gran esfuerzo, de gran de riesgo, de dedicación, de un tiempo muy grande invertido, del esfuerzo institucional que realiza todo el personal de las fuerzas de seguridad del estado, que vean reflejado en el esfuerzo que van a hacer autoridades judiciales y jueces el resultado de esfuerzo, de su empeño y del riesgo que pusieron en realizar esta operación".



Al respecto, el presidente López Obrador respaldó la postura del secretario de la Defensa sobre el operativo realizado por las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de Guanajuato, por lo que también hizo un llamado al Poder Judicial a actuar con integridad y aplicar la ley para que no haya impunidad.



El Mandatario federal dijo, "sí, creo que es importante el que las autoridades judiciales, como aquí lo mencionó el general secretario, que actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como federales, para que no haya impunidad porque todo esto que estamos padeciendo en México, lo comentaba, tiene mucho que ver con la impunidad".



"Como autoridades de todos los niveles de los tres poderes, se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes, tanto por decisiones de jueces federales, estatales, no quiero generalizar porque hay muy buenos servidores públicos honestos, pero hemos padecido en México de esa impunidad".



El presidente, recalcó que "en este caso corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial, pero también la Fiscalía General de República está solicitando que se atienda su petición por delitos del orden federal de estas personas.



Sí vamos a estar todos pendientes para que haya justicia, no fabricar delitos, pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia".



SE CONCLUIRAN LAS AUTOPISTAS PENDIENTES EN NAYARIT



El presidente se comprometió este martes a concluir las autopistas pendientes en Nayarit, así como a concesionar una más y a ampliar el aeropuerto.



"Quiero también anunciar aquí, y eso es un compromiso, que se va a terminar la autopista, los tres tramos de autopista, de Vallarta-Tepic, de Vallarta-Las Varas, que ya tiene concesión, la empresa está avanzando, lleva el 30 por ciento", informó.



También se terminará el tramo Las Varas-Compostela, y se concesionará una autopista que vaya de Compostela a Tepic, dijo.



Esto último se acompañará de un programa de ampliación del aeropuerto de Tepic, "para que el turismo que llega a las playas del norte del estado, pueda venir a Tepic, que no sea solo Vallarta", comentó el mandatario federal.



Explicó que se cuenta con la superficie para la ampliación del puerto aéreo, y para mejorar las condiciones de este.