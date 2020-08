Sobrevive al COVID-19 paciente intubado en el ’Piso de la Esperanza’

Contra todo pronóstico, el paciente de la cama 314 del ’Piso de la Esperanza’, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), despertó después de 12 días de intubación, con 15 kilogramos menos y, aunque apenas podía reconocerse, sobrevivió al COVID-19, enfermedad que transformó su vida.



Armando es obrero de Altos Hornos de México, locutor y su pasión más grande es el fútbol, deporte donde hacía el papel de árbitro. Tras su experiencia con la infección por SARS-CoV2, expuso que ’su partido más importante’ lo vivió al enfrentarse al coronavirus.



A finales de mayo, malestares musculares y lo que parecía una gripe, empezaron a manifestarse; eran los primeros síntomas de una infección a la que inicialmente no le prestó atención.



A principios de junio supo que era positivo al coronavirus y lo internaron. Luego de sobreponerse y mientras estaba en aislamiento domiciliario, sufrió una recaída. Para el 18 de junio tenía fiebre y apenas podía respirar.

A las 16:40 horas del 30 de junio, Armando recuperó el conocimiento. El doctor Héctor David Sosa Pliego, líder del equipo COVID del Piso 3, expresó entre lágrimas: “les dije que iba a despertar”. Ante la mirada de asombro del personal multidisciplinario, empezó a preguntar desconcertado dónde estaba y desde cuándo se hallaba en ese estado. Se sentía débil, con muchas dudas y ganas de ver a sus seres queridos. “Cuando me vi al espejo, me asusté. Apenas podía reconocerme”, admitió el paciente. A principios de julio, los doctores del nosocomio lo contactaron con sus familiares a través de una videollamada. Estaba feliz y esto le motivó aún más a salir adelante. VENCIÓ AL CORONAVIRUS Como fiel creyente, expuso que esta experiencia le tocó vivirla para luego compartir su testimonio y salvar la vida de otras personas que a diario se exponen al virus. Armando aseguró que el combate crucial fue contra el virus, pero el verdadero ganador era Dios y el medio fueron los médicos del IMSS. “Nunca les vi la cara a los doctores, porque traían equipo de protección, pero les miraba escrito su nombre en el pecho, recuerdo a Sosa y a Góngora. Les doy las gracias a todos y especialmente a ellos”, expresó. Sus familiares, su esposa y sus hijos indicaron que están agradecidos por la atención que le brindó el equipo multidisciplinario del Seguro Social que lo atendió. “Cuando supimos que despertó sentimos mucha felicidad”, recalcaron. Su hija mayor hizo un llamado a la gente a tomar conciencia y ser más responsables en el cuidado y protección ante el virus, que sí existe, es real y está en el ambiente.

TRANSFORMA COVID SU VIDA

Para el también locutor de 53 años de edad, sobrevivir a la intubación lo puso a reflexionar sobre su vida, luego de que lo dieran de alta el domingo 5 de julio. Afirmó que ahora dedicará más tiempo a su familia y no a esforzarse tanto por alcanzar objetivos materiales.



Respecto a la gente con quien comparte ahora su testimonio, exhortó a cuidarse del SARS-CoV2, un virus que no hace distinción de edades ni de clases sociales.



“Agradezco infinitamente al IMSS, me salvaron la vida y eso nunca lo voy a olvidar”, finalizó.