Sobreviviente de Covid-19 en Veracruz cuenta su historia.

Enrique es un sobreviviente del Coronavirus en el estado, apenas ayer fue dado de alta del hospital y recuperado de esta enfermedad.



En redes sociales, Enrique agradeció a todos los que estuvieron pendientes de su salud, como su esposa, vecinos y clientes.



’Estoy muy agradecido con todo el equipo de médicos, especialistas, residentes, enfermeros del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz’.



Señaló que este hospital también es conocido como Regional, pero agradece la excelente atención y servicios del personal de la salud.



Detalló que fueron 20 día de lucha contra el coronavirus, los primeros diez fueron los más difíciles.



’El Covid-19 es una enfermedad terrible, que destruye los pulmones y con la tos que te impide respirar’.



Agregó que esta enfermedad gradualmente se va intensificando hasta que no puedes respirar y sientes que morirás de asfixia.



Enrique ya se encuentra en casa y señaló que el Covid-19 no es un juego, esto debido a que mucha gente no cree en la enfermedad.



Pidió a la población que permanezca en casa para evitar que los contagios aumenten.

