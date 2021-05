Sobrevivientes a covid-19 reciben primera dosis de la vacuna

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 3 de mayo, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en aplicar la vacuna contra el covid-19 a personas de 50 a 59 años. Excélsior recorrió los macromódulos de vacunación de las alcaldías Cuajimalpa y Milpa Alta. Varios asistentes compartieron a este diario su experiencia durante la pandemia.



La pandemia nos ha dejado hasta el momento pérdidas de familiares, mi hermana y un sobrino murieron, yo también tuve covid y la verdad me fue muy mal, pero con fuerza de voluntad y con el apoyo de Dios lo estamos contando, me dedico al hogar estuve varios días con tanque de oxígeno, esta vacuna comienza a regresarme la tranquilidad pero no nos debemos confiar", compartió Gabina López de 57 años.



Irma Carmona también sobrevivió a los síntomas generados por la covid-19, hoy recibió la primera dosis de la vacuna.



Fui asintomática pero el simple hecho de saber que tienes Covid-19 te devasta, afortunadamente lo supere y hoy estoy contenta porque comienzo a ver la luz después de tanta tragedia esto me da un poquito de tranquilidad’, agregó Irma Carmona de 56 años.



Varios compañeros del señor Albino Ávila murieron a consecuencia del covid.



Por fortuna tengo trabajo, pero lo lamentable es que perdí a varios compañeros por esta pandemia, fueron más de 5 los que murieron cada vez que recibía la noticia de su muerte era más mi preocupación por eso me regresa un poco la tranquilidad ahora que ya tengo la primera dosis y no pienso descuidarse tenemos que seguir con el uso del cubrebocas, la sana distancia y evitar lugares muy concurridos", expresó Albino Ávila de 55 años.



Entre el 3 y 7 de mayo, el Programa Nacional de Vacunación en la ciudad, tiene como objetivo aplicar 254,613 primeras dosis para adultos de 50 a 59 años de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y La Magdalena Contreras.





Los macromodulos de vacunación en las alcaldías Cuajimalpa y Milpa Alta están ubicados en Expo Santa Fe y Deportivo Milpa Alta respectivamente.