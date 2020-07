¿Sobrevivirá ’el Verde’?, considerado el partido ’fifí’

De ser un partido que pretendía jalar el voto de los jóvenes y de la cada vez más creciente ola de ambientalistas, el Partido Verde se convirtió en un organismo político mercenario, al servicio de quien lo requiera.



Algunos tratan de presentarlo como un partido bisagra, distante de lo que en realidad es, ya que sus votos son escasos, aunque los suficientes para el pago de sus servicios y obtener posiciones en el Congreso de la Unión.



La dirigencia nacional, así como las estatales están concesionadas siempre a jóvenes de clase acomodada, entre los que destacan una gran cantidad de juniors de las clases políticas y empresariales.



Son, regularmente, jóvenes que anhelan seguir los pasos de sus padres, abuelos o tíos dentro del escenario político y otros que buscan abrir brecha para la clase empresarial a la que pertenecen sus ancestros.



Por eso, si algo tienen en el Partido Verde es dinero, aunque no ideología, ni mucho menos deseo de servicio a la población y lejano está de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, pues vela primero por sus intereses individuales y no apuesta por los colectivos.



Es por eso que el Verde siempre está rodeado de personajes que buscan su beneficio, representado en una silla en el Congreso, sea por la vía de diputados, senadores o hasta legisladores locales.



Desde su fundador, el empresario farmacéutico Jorge González Torres, pasando por el actual dueño de la patente, Jorge Emilio González Torres, el Verde ha estado siempre alimentado por esos jóvenes ambiciosos de convertirse en políticos con el menor esfuerzo.



El caso más representativo de ello es el actual senador y coordinador de la bancada en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, nieto del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez, quien fue hilando cargo tras cargo. Inició como diputado local, luego federal, siguió el de senador, gobernador y nuevamente senador. En ninguno de esos cargos logró completar el tiempo de ejercicio, al igual que su amigo Jorge Emilio González, siendo lo más granado de los chapulines político.



Dentro de los mandos que siempre aspiran a cargos de elección popular y que son quienes controlan la estructura del PVEM están, además de los mencionados Jorge Emilio y Manuel Velasco: Federico Madrazo, hijo de Roberto Madrazo; Javier Herrera, hijo de Fidel Herrera Beltrán; Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego; Eduardo Enrique Murat, hijo de José N. Murat Casab y hermano del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; Adrián del Mazo, hijo, nieto y hermano de los tres Alfredo que han gobernado el Estado de México; Raúl Bolaños Cacho, hijo de Raúl Bolaños Cacho, actual embajador en Brasil, entre otros, además del infaltable Arturo Escobar, considerado como la materia gris del partido.



Resulta curioso que los ’juniors’ del Verde, provengan de la estirpe de prósperos priistas que al no conseguirle espacio en el partido tricolor los desviaron al Verde para asegurar un cargo de elección popular.



Sin embargo, la propensión del Verde en ser mercenarios al servicio del partido dominante los puede llevar a la ruina en su alianza con Morena en los comicios del 2021, donde los votos de cada partido cuentan de forma individual y no en porcentaje como antaño.



Ante eso ya hay partidos que se preparan para ser los adversarios del Verde en 2024 (si es que mantiene el registro) y aliarse con el partido poderoso, en cuanto tengan oportunidad de hacerlo, después de pasada su primera participación electoral.



Y es que hay quienes presagian el final de Verde en 2021.



Finalmente Emilio Lozoya Austin aceptó ser extraditado a México, lo que genera nerviosismo entre algunos políticos del pasado reciente y hasta empresarios vinculados a los casos de los que será juzgado el ex director de PEMEX. Circulan apuestas sobre dónde apuntarán los señalamientos del ex funcionario. La demoledora frase del abogado Javier Coello: no se mandaba solo, es un dardo fuerte que puede dar en el blanco.



